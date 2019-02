Užsienio reikalų ministras Heiko Maasas gynė 2015 metų susitarimą, įpareigojusį Iraną drastiškai sumažinti savo branduolinę programą mainais į sankcijų sušvelninimą. Šią sutartį su šiitiška respublika pasirašė šešios galingosios šalys, įskaitant Europos Sąjungos milžines Vokietiją, Didžiąją Britaniją ir Prancūziją. „Kartu su britais, prancūzais ir visa ES radome būdų, kad Iranas iki šiandienos išliktų branduolinės sutarties (dalyvis)", – Miuncheno saugumo konferencijos kuluaruose sakė H. Maasas. Ankstesnę dieną M. Pence'as apkaltino Teheraną planuojant „naują Holokaustą“ savo nusistatymu prieš Izraelį, taip pat puoselėjant ambicijas dominuoti Vidurio Rytų regione, didinant savo įtaką Libane, Irake ir Jemene. H. Maasas sakė, kad „mūsų tikslas išlieka Iranas be branduolinių ginklų – būtent dėl to, kad aiškiai matome, kaip Iranas destabilizuoja regioną“. Be šio susitarimo „regionas nebus saugesnis ir iš tikrųjų vienu žingsniu priartės prie atviros konfrontacijos“, pridūrė jis. M. Pence'as per Varšuvoje vykusią konferenciją Vidurio Rytų problemomis aptarti ketvirtadienį pasmerkė Europos šalių nenorą atsisakyti sutarties su Iranu. Jis taip pat kritikavo Prancūzijos, Vokietijos ir Britanijos iniciatyvą, turinčią sudaryti sąlygas Europos bendrovėms toliau veikti Irane, nepaisant JAV sankcijų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.