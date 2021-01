Svarbiausius Ch. Drosteno Interviu „Spiegel“ epizodus pateikia thelocal.de. Berlyno „Charité“ virusologijos instituto vadovas neabejoja, kad būtų pavojinga COVID-19 priemonių atsisakyti pernelyg anksti, kai vis dar vyksta vakcinacija.

Ch. Drostenas aiškina, kad niekas negali užtikrintai pasakyti, kiek ilgai tęsis pandemija, tačiau „privalome pajėgti neiškristi iš žaidimo“. Dabar Vokietija privalo laikytis ir „įjungti stabdžius, net jei jie ir surūdiję“.

Iš Didžiosios Britanijos atkeliavusios labiau užkrečiamos viruso atmainos B.1.1.7 akivaizdoje atvejų skaičių privaloma kaip įmanoma labiau mažinti, pabrėžia virusologas.

„Dabar būtų neabejotinai pageidautina bent jau siekti nulio“, – teigia Ch. Drostenas. Šiuo metu vis dar egzistuoja „išskirtinė galimybė“ užkirsti kelią šios naujosios atmainos plitimui Vokietijoje ar bent jau žymiai sulėtinti plitimą.

Tyrimai rodo, kad mutavusi viruso atmaina yra iki 35 proc. labiau užkrečiama. „Deja, tai yra pavojingiau nei tuo atveju, jei naujoji atmaina pasižymėtų didesne tikimybe užsikrėtus mirti, nes kiekvienas užsikrėtęs asmuo užkrečia daugiau žmonių, o šie užsikrėtusieji taip pat užkrečia daugiau žmonių. Tad užsikrėtusių asmenų skaičius gali augti eksponentiškai“, – aiškina virusologas.

Jo įsitikinimu, jeigu naujų atvejų skaičius netaps pakankamai mažas, pavasarį ir vasarą galima sulaukti neigiamų pasekmių.

„Kai vyresnio amžiaus žmonės ir, ko gero, dalis priklausančių rizikos grupėms bus paskiepyti, sulauksime milžiniško ekonominio, socialinio, politinio ir veikiausiai teisinio spaudimo nutraukti koronaviruso suvaldymo priemonių taikymą“, – mano Ch. Drostenas.

Tačiau, jo teigimu, jeigu šiam spaudimui bus pasiduota, per trumpą laiką COVID-19 užsikrės daugybė žmonių. „Tada naujų atvejų skaičius per dieną jau nebūtų 20 tūkst. ar 30 tūkst. Blogiausiu atveju šis skaičius galėtų siekti ir 100 tūkst. per dieną“, – įspėja Ch. Drostenas.

Tokiu atveju virusas veikiausiai labiau paveiks jaunesnio amžiaus žmones, tad mažiau tikėtina, kad jų ligos eiga bus sunki, kaip yra vyresnio amžiaus žmonių atveju.

„Tačiau jeigu užsikrės labai daug jaunų žmonių, intensyvios terapijos skyriai ir vėl bus pilni. Tad mirčių vis vien bus daug. Tik virusas pasiglemš jaunesnius žmones“, – aiškina virusologas.

Ch. Drostenas taip pat nemano, kad atvejų skaičius savaime sumažės atšilus orams.

„Faktas, kad 2020-ųjų vasarą galėjome taip atsipalaiduoti, greičiausiai susijęs su tuo, kad pavasarį atvejų skaičius nepasiekė kritinės ribos. Tačiau dabar situacija yra kitokia“, – pažymi Ch. Drostenas.

Praėjusį trečiadienį Vokietijos vyriausybė ir žemių vadovybė sugriežtino ribojimus. Viena iš naujųjų taisyklių apima reikalavimą darbdaviams leisti darbuotojams dirbti iš namų, jei tik toks variantas yra įmanomas. Tačiau griežto teisės dirbti iš namų užtikrinimo visgi nėra.

Ch. Drostenas darbo iš namų taisykles apibūdina kaip nepakankamas. „Neabejotinai buvo galima pasistengti labiau“, – sako virusologas.

Jis pridūrė, kad rudenį būtų išėję į naudą pasinaudoti Airijos patirtimi. „Airija tuo metu griežtai ragino dirbti iš namų, ir ši priemonė pasirodė esanti labai veiksminga. Tai automatiškai sumažina žmonių skaičių viešajame transporte“, – kalbėjo Ch. Drostenas.