Vokiečių „Marder“ sulaukęs Reznikovas: puikus kokybės pavyzdys

„Marder“ yra puikus vokiškos kokybės pavyzdys. Aš pats jį išbandžiau. Nekantrauju netrukus sutramdyti leopardus. Man patinka, kaip jie riaumoja", – tviteryje rašė ministras.

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV