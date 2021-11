Taip teigia vokiečių leidinys „Bild“, remdamasis saugumo institucijų informacija.

Kaip rašo „Bild“, Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka specialiai atgabena migrantus į savo šalį, kad paskui juos neteisėtai nukreiptų į Lenkiją ir Lietuvą. Leidinio duomenimis, autokratai Vladimiras Putinas ir Recepas Tayyipas Erdoganas padeda A. Lukašenkai įgyvendinti išpuolį prieš Europos Sąjungą.

„Abu prezidentai teikia logistinę pagalbą tam, kad į Minską kaip įmanoma greičiau būtų pristatytas maksimalus migrantų skaičius, o paskui – kartais ir ginklu – jie būtų verčiami kirsti ES sienas“, – teigiama straipsnyje.

Pokalbyje su „Bild“ tą vieningai patvirtino keli aukšto rango Berlyno saugumo tarnybų pareigūnai. Jų teigimu, pagrindinį vaidmenį lėktuvais gabenant migrantus į Baltarusiją vaidina Rusijos aviakompanija „Aeroflot“ (51 proc. priklauso valstybei) ir Turkijos aviakompanija „Turkish Airlines“ (49 proc. priklauso valstybei).

Federalinės policijos profsąjungos vadovas Heiko Teggatzas interviu „Bild“ taip pat patvirtino: „Aeroflot“ ir „Turkish Airlines“ migrantų gabenimo procese vaidina pagrindinį vaidmenį.

H. Teggatzas baiminasi: ES – skirtingai nei situacijos su A. Lukašnekos kompanija „Belavia“ atveju – bus labai sunku taikyti sankcijas šioms oro linijoms, kadangi jos Europos Sąjungos oro susisiekime vaidina pagrindinį vaidmenį.

Nuo praėjusios savaitės iki kovo pabaigos Minsko oro uoste galioja žiemos skrydžių tvarkaraštis. Jame numatyti 57 reisai per savaitę į Artimuosius Rytus, įskaitant tokias egzotiškas kryptis kaip šiauriniame Irake esantis Erbilis, Damaskas karo draskomoje Sirijoje ir Ras al Chaima vargingiausiame iš Jungtinių Arabų Emyratų.

„Bild“ pateikė palyginimą: 2019/2020 metų žiemos skrydžių grafike iki koronaviruso pandemijos į minėtąjį regioną buvo numatyta tik 17 skrydžių.

Į daugumą nelegalių migrantų kelionės tikslų arba galimų jų surinkimo vietų skraido Baltarusijos aviakompanija „Belavia“, o „Turkish Airlines“ du kartus per dieną skrenda iš Stambulo į Minską. „Aeroflot“ keturis kartus per dieną skraido iš Maskvos į Baltarusijos sostinę.

Be to, pasak „Bild“, daugelio skrydžių atveju pastebima keistų dalykų, leidžiančių spręsti, kad jie visai neskirti „paprastiems“ keleiviams. Tarkime, Baltarusijos aviakompanija „Belavia“ kelis kartus per savaitę skrenda tiesiai į Antaliją. Tačiau ši kryptis oro linijų rezervavimo sistemoje tarp tiesioginių skrydžių nenurodoma. Skrydį į emyrato sostinę Ras al Chaimą oficialiai rezervuoti galima, tačiau pasirinkus konkrečią išvykimo dieną iššoka klaidos pranešimas.

O štai skrydžius į diktatoriaus Basharo al-Assado sostinę Damaską vykdo aviakompanija „Cham Wing“, kurios kontrolinis akcijų paketas priklauso B. al-Assado pusbroliui. Nors oro linijos kasdien skraido į Minską, jų puslapyje neįmanoma užsisakyti nė vieno reiso iš Sirijos į Baltarusijos sostinę.

Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlütas Çavuşoğlu nepagrįstais pavadino pranešimus, kad jo šalis tikslingai gabena migrantus į Baltarusiją. Per pokalbį telefonu su Lenkijos kolega Zbigniewu Rau jis pareiškė apgailestavimą dėl atitinkamų kaltinimų Turkijai ir pusiau valstybinei oro bendrovei „Turkish Airlines“, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“, remdamasi šaltiniais Užsienio reikalų ministerijoje.

M. Çavuşoğlu per pokalbį su Z. Rau pabrėžė, kad visuomenė turi žinoti tiesą. Jis pasiūlęs, kad į Turkiją atvyktų techninė komanda iš Lenkijos.

Piktai į pranešimus dėl „Aeroflot“ dalyvavimo migrantų krizėje sureagavo Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

Ketvirtadienį jis pareiškė, jog didžiausia Rusijos aviakompanija, valstybės kontroliuojama „Aeroflot“ nėra susijusi su migrantų krize Baltarusijos pasienyje.

„Jeigu labai diplomatiškai (atsakyti), tai netiesa“, – per spaudos konferenciją Maskvoje sakė S.Lavrovas, komentuodamas Varšuvos pareiškimus apie „Aeroflot“ dalyvavimą masiniame migrantų gabenime į Baltarusiją.

„Aeroflot“, kiek žinau, nevykdo skrydžių tarp sostinių tų šalių, iš kurių į Europą plūsta pabėgėliai – po to, kai Europa kartu su Amerika subombardavo šias šalis“, – pabrėžė Rusijos diplomatijos vadovas.

„Na, neskraido „Aeroflot“ iš šių sostinių į Baltarusijos sostinę“, – pridūrė S. Lavrovas.

Įtampa Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje dar gerokai išaugo, kai pirmadienį prie sienos iš Baltarusijos pusės susirinko didžiulis skaičius migrantų iš Vidurinių Rytų ir Afrikos šalių ir mėgino jėga prasiveržti į Lenkiją. Prie sienos sutelktoms Lenkijos saugumo pajėgoms šį puolimą pavyko atremti, bet migrantai nuo sienos neatsitraukė.

Naujienų agentūra „Bloomberg“, cituodama ES valdininką, trečiadienį pranešė, kad Europos Sąjunga (ES) svarsto galimybę įvesti sankcijas Rusijos oro linijų bendrovei „Aeroflot“ ir Turkijos oro linijų bendrovei „Turkish Airlines“ dėl Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje susidariusios situacijos.

Remiantis „Bloomberg“ duomenimis, ES laikomasi nuomonės, kad minėtosios oro linijų bendrovės iš Artimųjų Rytų šalių į Minską gabena migrantus. Šaltinis taip pat papasakojo, kad naujosios sankcijos gali būti paskelbtos gruodžio mėnesio pradžioje.

Joms pritaria Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir galbūt Jungtinė Karalystė (JK). Jeigu „Aeroflot“ bus įvestos sankcijos, Rusijos Federacija gali nuspręsti uždrausti Vakarų oro linijų bendrovių lėktuvams skraidyti virš Rusijos teritorijos, jau perspėjo Rusijos senatorius Vladimiras Džabarovas.

Remiantis „Politico“ šaltiniais, naujos sankcijos gali būti patvirtintos jau kitą pirmadienį per ES užsienio reikalų ministrų susitikimą. „Politico“ pažymi, kad, siekdama blokuoti migrantų srautą iš Baltarusijos, ES siekia daryti spaudimą oro linijoms ir pareigūnams, padedantiems nelegalius migrantus iš jų gimtųjų šalių gabenti prie Europos Sąjungos sienų.

Pasak „Politico“ šaltinių, trečiadienį rengiamame 27 ES ambasadorių susitikime kaip teisinis pagrindas sankcijoms Baltarusijai taikyti gali būti pridėta „prekybos žmonėmis“ kategorija. Vieno ES diplomato teigimu, po to iki savaitės pabaigos ES šalys tikisi baigti rengti naują sankcijų, skirtų konkretiems asmenims ir organizacijoms, sąrašą.

Kitas ES diplomatas sakė, kad sankcijų paketą sudaro du skyriai: vienas skirtas neteisėtą migraciją vykdyti padedantiems asmenims ir grupėms, o antrasis – asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje. Šaltinis teigė, kad sankcijos palies Baltarusijos valstybinę oro bendrovę „Belavia“.

Pažymima, kad sankcijų gali sulaukti ir kitos aviakompanijos, vykdančios skrydžius į Minską. Tokių reisų turi Rusijos oro linijos „Aeroflot“, „UTair“ ir „Nordwind Airlines“, taip pat „Turkish Airlines“ ir „FlyDubai“.

Tačiau ES dar nepatvirtino, kurioms oro linijoms bus taikomos sankcijos. ES ėmėsi diskusijų dėl naujų sankcijų Baltarusijai, kad paspaustų A. Lukašenkos režimą, kaltinamą neteisėtos migracijos į kaimynines Bendrijai priklausančias šalis organizavimu.