„Manau, jėgų balansas pasaulyje turi būti atspindimas adekvačiau nei dabar“, – pareiškė vokiečių užsienio reikalų ministras, kurį cituoja transliuotojas „Deutche Welle“. Ministro teigimu, dabartinė JT Saugumo Tarybos struktūra yra pasenusi. H. Maasas pažymėjo, kad „Vokietijos tarptautinė atsakomybė auga“, o jo šalis esą pasirengusi prisiimti svaresnį vaidmenį sprendžiant pasaulio konfliktus. Šiuo metu JT Saugumo Tarybai priklauso Rusija, Kinija, Prancūzija, Didžioji Britanija, JAV ir dar 10 nepastoviųjų narių, renkamų į Tarybą dvejiems metams. „Deutche Welle“ skelbia, kad Vokietija, Brazilija, Japonija ir Indija jau seniai siekia, kad Saugumo Taryboje būtų daugiau pastoviųjų narių.

