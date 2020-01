E. Macrono viešnagės Jeruzalėje tikslas – sudalyvauti ketvirtadienį numatytame Holokausto aukų atminimui skirtame renginyje.

Svečiuodamasis šalyje jis apsilankė ir Šv. Onos bažnyčioje. (Ši bažnyčia priklauso Prancūzijos vyriausybei ir yra laikoma Prancūzijos teritorija.) Kaip tik tada E. Macronas buvo nufilmuotas – drausminantis saugumo pareigūnus už tai, kad šie, jam žengiant į bažnyčią, pabandė sekti iš paskos, praneša CNN.

#French President Emmanuel Macron gets testy with Israeli police in the church of Sainte Anne, Old City of #Jerusalem. pic.twitter.com/zeRDrGVoEM