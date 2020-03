Visoje Italijoje įvedamos karantino priemonės dėl koronaviruso

Kaip skelbia vietos žiniasklaida, renginiai ir vieši susibūrimai bus uždrausti visoje šalyje. Naujosios priemonės įsigalios antradienį. Premjeras tikina, kad to imtasi norint apsaugoti silpniausius visuomenės narius. Šalies gyventojams patariama likti namuose.

Taip pat bus atidedami sporto renginiai, įskaitant „Serie A“ futbolo rungtynes.

„Pirmadienį per televiziją sakytame pranešime G. Conte teigė, kad Italijos „įpročiai turi keistis“ ir kad geriausia būtų žmonėms likti namuose.

„Pas mus labai padaugėjo infekcijų... ir mirčių“, - sakė jis.

„Mes visi turime atsisakyti ko nors Italijos labui. Mes turime tai padaryti dabar ir galėsime tik tada, jei visi bendradarbiausime ir prisitaikysime prie šių, griežtesnių, priemonių.

„Todėl nusprendžiau imtis dar griežtesnių priemonių, kad būtų sustabdytas plitimas... ir apsaugota visų piliečių sveikata“, - kalbėjo šalies premjeras.



„Daugiau jokio naktinio gyvenimo, mes to daugiau nebegalime leisti, nes tai – užsikrėtimo galimybės“, - sakė jis.

Apribojimai visoje Italijoje panašūs į tuos, kurie anksčiau buvo taikomi labiausiai nukentėjusiam Lombardijos regionui ir kitoms 14-ai provincijų.

Vyriausybė teigė, kad tik tiems, kurie dėl rimtų darbo ar šeimos priežasčių negali atidėti kelionių, bus leista tai daryti.

Išvykstantys keleiviai, išskyrus jau šalyje esančius turistus, turės pasiaiškinti, kaip ir visi lėktuvais atvykstantys keleiviai – nurodyti priežastį, kodėl skrenda lėktuvu.

Traukinių stotyse įrengti aparatai žmonių kūno temperatūrai patikrinti.

Kruiziniams laivams bus draudžiama prisišvartuoti šalies uostuose.

„Delfi“ primena, kad šalyje per šią parą nuo koronaviruso sukeltos ligos mirė 97 žmonės, bendras jo aukų skaičius šalyje jau išaugo iki 463. Tai pirmadienį pranešė Civilinės saugos departamento vadovas Angelas Borellis.

Jo duomenimis, šiuo metu infekuotųjų skaičius siekia 9172.

Anksčiau buvo pranešta apie 366 mirusius žmones ir 6387 užsikrėtimo atvejus.

Užsikrėtusiųjų rasta visuose Italijos regionuose, bet epicentrais tebelaikomos Lombardijos ir Veneto sritys, kur susirgimo protrūkis buvo užfiksuotas vasario 21 d. Miestai vadinamojoje raudonojoje zonoje yra izoliuoti. Vyriausybė davė nurodymą uždaryti visas mokyklas šalyje iki kovo 15 d. Neatmetama, kad šis terminas bus pratęstas.

Naujojo koronaviruso Covid-19 sukelto susirgimo protrūkis buvo užfiksuotas praėjusių metų gruodžio pabaigoje Kinijos Uhano mieste, kuriame gyvena 12 milijonų žmonių. Pasaulio sveikatos organizacija pripažino jį tarptautinio masto nepaprastąja situacija. Be Kinijos, infekuotųjų rasta daugiau kaip šimte šalių.

