„Mes protestuosime Vašingtone ir visoje šalyje“, – savo tinklalapyje pranešė protesto „Šeimos turi būti kartu“ organizatoriai. Vašingtone protestas prasidės „Lafayette“ aikštėje tiesiai priešais Baltuosius rūmus, o vėliau bus žygiuojama iki Kapitolijaus. Siekdama sustabdyti dešimtis tūkstančių imigrantų, kurie kiekvieną mėnesį kerta pietinę JAV sieną, Amerikos administracija nuo gegužės pradžios nurodė sulaikyti visus nelegaliai sieną kertančius suaugusiuosius, įskaitant ir prieglobsčio prašytojus. Daugelis JAV ir Meksikos sieną kertančių žmonių yra skurstantys žmonės, kurie bėga nuo gaujų smurto ir kitų bėdų Centrinėje Amerikoje. Susiję straipsniai: Protestuodamas prieš Trumpo politiką, atsistatydina JAV ambasadorius Estijoje Trumpas neatmeta galimybės, kad JAV gali pripažinti Krymą Rusijos dalimi Dėl D. Trumpo politikos išsigandę vaikai buvo atskirti nuo tėvų. Itin didelį pasipiktinimą sukėlė nuotraukos, kuriose vaikai užfiksuoti sėdintys aptvarose. Nors D. Trumpas praėjusią savaitę pasirašė įsaką nebeatskirti šeimų, tačiau teisininkai sako, kad šis procesas bus ilgas ir chaotiškas. Maždaug 2 tūkst. vaikų vis dar lieka atskirti nuo tėvų, rodo praėjusį savaitgalį paskelbti oficialūs duomenys. Ketvirtadienį šalia Kapitolijaus buvo suimta daugiau nei 500 moterų, įskaitant ir Kongreso narę, kurios protestavo prieš D. Trumpo imigracijos politiką. Protestų vyko ir kitose šalies vietose, tačiau šeštadieniniai protestai turėtų būti gerokai didesni“ vien tik Vašingtone juose gali dalyvauti 50 tūkst. žmonių ar daugiau.

