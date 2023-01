„Viskas pagal planą“: oro gynybos sistemos – ir netoli Putino rezidencijos

Leidinio „Sireny“ redakcija gavo dar sausio 6 d. netoli vieno Maskvos Odincovskio rajono kaimo nufilmuotą vaizdo įrašą, kuriame galima atpažinti oro erdvės gynybos kompleksą.

Rusijos prezidento Vladimiro Putino rezidencija Novo-Ogariove yra vos per 10 kilometrų nuo tos vietos, kurioje dislokuota karinė įranga.

Vaizdo įrašą atsiuntęs asmuo nurodė įrangą aptikęs pagal garsą. Jis mano, kad tai zenitinis raketų kompleksas „Pancir-S1“.

#Russia: Pantsir air defense missile system not far from #Putin's private residence in #Moscow spotted. All in vicinity of #Rublevka, where his Mafia also live in palaces. pic.twitter.com/560QPjpdHU