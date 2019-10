Sėdėdami priešais puošnų Ovaliojo kabineto židinį, prezidentas Sauli Niinisto ir D. Trumpas išoriškai priminė bet kokius du lyderius, pradedančius dvišalį susitikimą.

Tačiau dėl galimos D. Trumpo apkaltos ūžiančiame Vašingtone ir, ypač, Baltuosiuose rūmuose normalūs dalykai baigėsi.

S. Niinisto nejudėdamas sėdėjo visas 17 minučių, kol truko D. Trumpo monologai reporteriams apie „gėdingą“ jo prezidentavimo puolimą.

Tačiau svečias iš Europos negalėjo suvaldyti savo akių: jos mirksėjo ir vartėsi, regis, išreikšdamos visas emocijas nuo sumišimo iki akivaizdaus skausmo D. Trumpui pozavimą fotografams pavertus improvizuota ir išties įsimintina spaudos konferencija.

Gal net ne spaudos konferencija, o įtūžio šauksmu.

„X raištis“

Pagrindinis D. Trumpo įniršio strėlių taikinys buvo jo apkaltos tyrimui Kongrese vadovaujantis demokratas Adamas Schiffas.

„Gudrus, nedoras žmogus“, – pareiškė D. Trumpas.

Lygindamas „prastuolį“ A. Schiffą su savo valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo, D. Trumpas sakė, kad šis Atstovų Rūmų narys „negalėtų nešioti jo X raiščio“.

„Suprantat?“ – pridūrė D. Trumpas.

Daugelis suomių žurnalistų, atlydėjusių savo prezidentą į Vašingtoną, akivaizdu, nesuprato.

Aiškindamas, ką turėjo galvoje, D. Trumpas užsiminė ieškojęs subtilesnio būdo pasakyti, kad A. Schiffas negalėtų nešioti M. Pompeo lyties organų apsauginio raiščio. Tokius raiščius nešioja sportininkai vyrai, o visas posakis reikštų, kad A. Schiffas negali dirbti taip gerai kaip M. Pompeo.

D. Trumpas skundėsi, kad turėjo ieškoti švelnesnio žodžio, nes antraip „korumpuota, apsimetėliška, apgavikiška“ žiniasklaida užsipultų jį dėl pavartotos vulgarybės.

Ir nesvarbu, kad vos prieš valandą D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ apkaltos procesą apibūdino didžiosiomis raidėmis parašytu žodžiu „Š...“.

WATCH: Reuters White House Correspondent Jeff Mason presses President Trump for an answer about the Ukraine call, as the president pushes Mason to question the Finnish president instead. pic.twitter.com/hj0evHxQyv