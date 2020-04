Virusų medžiotoja rodo pasauliui, kaip kovoti su epidemija

Susitarimui iš dalies tarpininkavo Korėjos ligų kontrolės ir prevencijos centrų (KCDC) direktorė Jung Eun-kyeong, kuri dėl savo pastangų organizuoti veiksmus, tapo savotiška tautos didvyre ir pavyzdžiu kovoje su virusu visoms kitoms šalims.

Nuo vasario 25 dienos, kai buvo pasiektas susitarimas su Jėzaus Naujojo Dangaus ir Žemės Bažnyčios (Shincheonji) sekta, Pietų Korėja atliko testus daugiau nei 320 000 žmonių, ir dėka šio žaibiško diagnozavimo naujų infekcijų per dieną sumažėjo iki mažiau nei šimto, palyginti su per 900 atvejų prieš dvi savaites.

Buvusi mažo miestelio gydytoja aktyviai dalyvavo kovoje su 2015 metų Artimųjų Rytų respiracinio sindromo epidemija, per kurią Korėjoje mirė 38 asmenys. Jung Eun-kyeong kasdien rengiamų spaudos konferencijų, transliuojamų per televiziją, nepraleidžia daugelis šalies piliečių. Socialinė žiniasklaida mirgėta mirga nuo pagyrų moteriai už jos atvirą požiūrį į komunikavimą pandemijos metu: tiksliai paaiškinti visuomenei, kas vyksta, bet nedalijant nerealistinių pažadų.

„Šiomis aplinkybėmis nėra nė vieno, kas atliktų tokį darbą geriau už Jung, – sakė buvęs CDC direktorius Jung Ki-suckas, Hallymo universiteto medicinos centro profesorius. (Jis su dabartine direktore nėra susijęs giminystės saitais.) – Šio darbo neatliksi vien remdamasis žiniomis. Ji turi patirties sprendžiant ankstesnių protrūkių problemas. Ji supranta, kas gali būti padaryta, o kas ne.“

Jokių karantinų

Nors Pietų Korėja buvo viena iš pirmųjų šalių, be Kinijos, kuri susidūrė su didelio masto epidemija, jos reakcija nelygintina su JAV ir Europos atsaku. Miestai nėra uždaryti, daugelis darbo vietų funkcionuoja, mokyklos darbą atnaujins greičiausiai jau balandį.

Drastiški CDC pradiniai veiksmai, sutelkti į plataus masto, bet fokusuotą testavimą, vykdomi daug sparčiau nei Jungtinėse Valstijose ir Jungtinėje Karalystėje, didžia dalimi paaiškina, kaip šaliai pavyko išvengti drastiškesnių priemonių.

Pradėję nuo bažnyčios narių Tegu mieste, esančiame per 240 km nuo Seulo, kur buvo Korėjos protrūkio centras, pareigūnai sistemiškai sustiprino kitų sektos narių, turėjusių su užsikrėtusiaisiais kontaktų, testavimą.

Pietų Korėjos patirtis gali būti pavyzdžiu, kaip pakreipti kita linkme, regis, nesukontroliuojamą epidemiją šalyje, kurioje nėra tokio autoritarinio režimo kaip Kinijoje, kuri nėra kompaktiškas miestas-valstybė, kaip, tarkim, Singapūras.

Efektyviausiai problemą sprendžianti šalis

„Ko gero, nei vienoje kitoje šalyje, kur plinta epidemija, nebuvo taip efektyviai kovojama su viruso plitimu kaip Pietų Korėjoje, taikant plataus masto testavimą ir užkertant kelią neigiamiems padariniams, taip pat naudojantis puikios sveikatos priežiūros sistemos privalumais, – kovą tviteryje rašė buvęs JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) vadovas Scottas Gottliebas, – Jungtinės Valstijos turėtų išmokti pamokas iš to, kokių priemonių ėmėsi ši šalis.“

Pastarąjį kartą, kai Jung Eun-kyeong priklausė grupei, atsakingai už kovą su protrūkiu, rezultatai buvo mažiau teigiami. Anksčiau dirbusi šeimos gydytoja Jangdžu, mieste, esančiame netoli Seulo, 1995 metais ji pradėjo dirbti nacionalinėje sveikatos ministerijoje moksline bendradarbe, o per 2009 metų H1N1 protrūkį, susargdinusį 750 000 Pietų Korėjos gyventojų, buvo paskirta skubiosios priežiūros departamento vadove. O vėliau, po šešerių metų smogus MERS protrūkiui, ji buvo paskirta CDC ligų prevencijos centro vadove.

CDC sulaukė daug kritikos dėl pastangų suvaldyti MERS, kuri yra daug pražūtingesnė, nors mažiau užkrečiama nei „Covid-19“, – ypač dėl nepakankamo sunerimusios visuomenės informavimo apie šią ligą. Pavyzdžiui, kai kuriuose miestuose pareigūnai nustatė, kad MERS ligoniai buvo perkelti į vietos ligonines be jokio oficialaus agentūros pranešimo.

MERS pamokos

Buvo atliktas vyriausybės tyrimas, kai kurie įstatymų leidėjai ragino atleisti CDC vadovus. To nenutiko, bet, kaip rodo tuometiniai pranešimai vietos žiniasklaidoje, Jung Eun-kyeong ir kitiems pareigūnams buvo apkarpyti atlyginimai.

Bet 2016 metais ji buvo pakviesta prisijungti prie naujojo padalinio, atsakingo už vyriausybės reakcijos į būsimus protrūkius koordinavimą, o kitais metais buvo paskirta agentūros vadove.

Šį kartą CDC veikė greitai. Pagal po MERS krizės įdiegtą sistemą vietos biotechnologijų bendrovės sukūrė testavimo priemones, kurioms mokslininkai pritarė per kelias savaites, kai toks procesas paprastai užtrunka metus. Be to, pati agentūra ėmėsi aktyvesnių priemonių.

Šių metų sausį – dar prieš virusui įsigalėjus Korėjoje, – Jung Eun-kyeong pradėjo dukart per dieną rengti spaudos konferencijas, per kurias, be kitų dalykų, pranešdavo vietoves, kuriose lankėsi ligoniai. (Dabar jie rengiami kartą per dieną.) Išmaniųjų telefonų vartotojai, esantys netoli tų vietovių, gauna perspėjimus su dar išsamesne informacija.

„Mūsų informacijos atskleidimas paremtas tokiu principu: mes leidžiame žmonėms sužinoti informaciją, kurią jie privalo žinoti“, – per vieną iš savos spaudos konferencijų kalbėjo Jung Eun-kyeong.

Mobilieji koronaviruso patikros punktai

Bet būtent požiūris į testavimą suteikė pranašumą Korėjai. Šalis pritarė savo pirmajam koronaviruso testui vasario 4 dieną, praėjus vos šešiolikai dienų po to, kai buvo patvirtintas priminis neįvežtinis susirgimo atvejis. Iki vasario 27 dienos testo priemones jau gamino keturios skirtingos bendrovės, todėl valdžia galėjo per dieną patikrinti iki 20 000 žmonių. Tuo tarpu Jung Eun-kyeong komandos dirbo prie naujų testų administravimo metodų, nuo mobiliųjų koronaviruso testavimo centrų iki kompaktinių punktų, primenančių telefonų kabinas.

CDC atmetė „Bloomberg News“ prašymą surengti interviu su Jung Eun-kyeong, aiškindama, jog ji neturi laiko skirti dėmesio kitiems dalykams nei kova su virusu. Agentūros darbuotojas, paprašęs neskelbti pavardės, patvirtino vietos žiniasklaidos pranešimus, esą ji kone visą parą savaičių savaites laiką leidžia savo skubios pagalbos centre, ištrūkdama tik užkąsti į mobiliąją užkandinę, esančią šalia centro, arba trumpai snūstelėti.

Jung Eun-kyeong „šį darbą dirba ilgą laiką, ir ji supranta sistemą geriau nei bet kas kitas“, – sako Ki Moran, Nacionalinio vėžio centro profesorė, kuri pažįsta ją daugiau nei dvidešimt metų.

Vis dėlto ji užsiminė, kad korėjiečiai turi atminti, kad Jung Eun-kyeong yra labiausiai visuomenės pažįstama figūra iš daug didesnio būrio žmonių.

„Viliuosi, žiniasklaida nevaizduos Jung kaip didvyrės, – pridūrė Ki Moran. – Ji nuostabi. Bet kai organizacijai vadovauja vienas ar du didvyriai, tokia sistema tampa rizikinga.“

Kaip ir kiekviena pandemijos paveikta šalis, Pietų Korėja dar neatsikratė sunkumų. Per pastarąsias kelias dienas tiek Singapūre, tiek Honkonge užsikrėtimo atvejų padaugėjo, užsikrėtimų prieaugį daugiausia nulėmė ligoniai, atvykę iš užsienio, ir tokia aplinkybė tik primena, koks svarbus yra nepertraukiamas budrumas. Sveikatos ekspertai perspėja dėl galimų kelių viruso bangų.

Tačiau daugeliui korėjiečių pakanka matyti Jung Eun-kyeong per televiziją, kad nusiramintų, jog situacija daugiau mažiau kontroliuojama. Dalis jų sukūrė fanų svetaines arbai drąsai kalba apie tai, kad kai audra aprims, ji turėtų būti paskirta šalies premjere. Kiti nerimauja, ar ji pakankamai ilsisi, ar nepersitempia. Per neseniai vykusią spaudos konferenciją vienas Korėjos reporteris pasiteiravo Jung Eun-kyeong, ar tiesa, kaip sklinda gandas internetu, jog ji kas naktį miega mažiau nei valandą.

„Daugiau nei valandą“, – pataisė ji žurnalistą, prieš pereidama prie kito klausimo.