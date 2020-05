Taifūnas „Vongfong“, ketvirtadienį pasiekęs centrinę Samaro salą, atnešė smarkias liūtis ir plėšė stogus savo kelyje, kur gyvena šimtai tūkstančių pažeidžiamų žmonių.

Taifūnas šalį užklupo dešimtims milijonų filipiniečių sėdint namuose dėl koronaviruso, bet mažiausiai 141 700 gyventojų turėjo bėgti nuo galingos audros, pranešė pareigūnai.

„Turime būti su kaukėmis ir nuolat laikytis atstumo, – naujienų agentūrai AFP sakė vietos policijos pareigūnas Carlito Abrizas. – Tai sunku įgyvendinti, nes jie (evakuotieji) patiria stresą. Tačiau stengiamės kaip galėdami.“

Pareigūnai yra sakę, kad į laikinas prieglaudas priims tik pusę galimų priimti žmonių, aprūpins kaukėmis tuos, kas jų neturi, ir bandys laikyti šeimas atskiromis grupėmis.

Tačiau daug objektų, kurie paprastai naudojami kaip laikinos prieglaudos nuo audrų, dabar yra paversti karantino objektais žmonėms, kurie gali būti užsikrėtę koronavirusine infekcija COVID-19.

„Fizinis atstumas yra tikras iššūkis“, – sakė nelaimių valdymo pareigūnas Junie Castillo ir pridūrė, kad žmonės apgyvendinami klasėse, kurios liko tuščios dėl pandemijos.

Laimei, šio centrinio regiono nėra tarp viruso protrūkio karštųjų taškų Filipinuose. Bendrai šalyje užregistruoti 11 876 COVID-19 atvejai, įskaitant 790 mirties atvejus.

Kelios nelaimės vienu metu



„Vongfong“ kelyje gyvena dar dešimtys milijonų žmonių. Prognozuojama, kad taifūnas vėliau penktadienį arba anksti šeštadienį slinks netoli tankiai apgyvendintos sostinės Manilos.

Tačiau nacionalinė meteorologijos agentūra nurodo, kad taifūnas, virš Filipinų slinkdamas į šiaurę, gali susilpnėti iki smarkios atogrąžų audros.

Pareigūnai kol kas nepranešė apie žuvusius žmones, bet gelbėtojų komandos penktadienį tik pradėjo vertinti audros atkirstus ir smarkiai nukentėjusius rajonus.

Filipinuose ir anksčiau būta atvejų, kai vienu metu ištikdavo kelios nelaimės. Prieš atslenkant taifūnui, maždaug 22 tūkst. žmonių buvo evakuoti nuo aktyvaus Majono ugnikalnio šlaitų.

Praeityje dėl smarkių liūčių ant Majono šlaitų susidarydavo nuošliaužų, kurios yra palaidojusios ištisų bendruomenių.

Taifūnai yra pavojinga ir trikdanti gyvenimo Filipinuose dalis. Per metus salyną užklumpa vidutiniškai 20 audrų ir taifūnų.

Audrų veikiamuose rajonuose milijonai žmonių neišbrenda iš skurdo ir atstatymo darbų.

2019 metų liepą Maniloje įsikūrusio Azijos plėtros banko atliktas tyrimas parodė, kad įprastos, dažniausios audros nuo Filipinų ekonomikos nurėžia 1 proc., o stipresnės – beveik 3 procentus.

Daugelis rajonų „Vongfong“ kelyje jau išnaudojo daugelį nepaprastosioms situacijoms skirtų pinigų reaguodami į COVID-19 pandemiją ir paprašė nacionalinės vyriausybės pagalbos.

Daugiausiai aukų per šalies istoriją pareikalavęs ciklonas buvo supertaifūnas „Haiyan“, per kurį 2013 metais žuvo ar dingo per 7,3 tūkst. žmonių.