Kvinslando greitosios pagalbos tarnybos pranešime sakoma, kad nukentėjusysis per ataką netoli Sekminių salos Sid Harboro, esančio prie Kvinslando valstijos krantų, patyrė „rimtų kojos ir riešo žaizdų“. Vyras buvo nugabentas sraigtasparniu į ligoninę. Sekminių sala yra didžiausias iš to paties pavadinimo archipelago objektų, pritraukiančių daug nardymo ir plaukiojimo burlaiviu mėgėjų iš viso pasaulio. Ryklių atakos šiame regione iki šiol buvo palyginti retos. Rugsėjo 19-ąją Sid Harbore buvo užpulta viena moteriškė, o kitą dieną toje pačioje įlankoje buvo užpultas 12-metis turistas. Paskutinį kartą prieš vėliausią atakų virtinę ryklių užpuolimas įvyko šiame salyne 2010-aisiais.

