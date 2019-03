Trečiadienį ryte nutūpusio lėktuvo keleiviai ir įgulos nariai buvo nuvežti į vieną priėmimo centrą netoli Gatviko oro uosto, kad jų būklę įvertintų medikai, nurodė kompanija.

„Virtinė klientų pranešė lėktuve pasijutę blogai“, – sakoma pranešime.

Vienas keleivis socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, jog visi keleiviai Karibuose plaukiojo kruiziniu laivu ir manoma, kad negalavimų šaltinis yra laivas, o ne lėktuvas.

Pasak šio liudininko, daug kam pasireiškė stiprus kosulys ir, galbūt, kvėpavimo takų infekcija.

Oro bendrovė nurodė atliekanti nuodugnų įvykio aplinkybių tyrimą.

Currently been stuck on plane at #gatwick for 90 mins due to sickness on board! Now told we are being taken to a holding centre to be assessed! pic.twitter.com/qXU6GdL75Y

— Trevor Wilson (@trevwilson19) March 6, 2019