Remiantis „Flightradar24“, B-52 skrydis vyko šeštadienio vakarą Suomijos įlankos teritorijoje. Amerikiečių bombonešį lydėjo lenkų naikintuvai.

Lėktuvas pakilo iš Lenkijos oro uosto, praskrido virš Baltijos jūros, o ties Estijoje esančia Hiiumaa sala pasuko Sankt Peterburgo link. Netoli Rusijai priklausančios Hoglando salos Suomijos įlankoje bombonešis vėl pakeitė kursą, po to praskriejo virš Baltijos šalių ir patraukė link Jungtinės Karalystės.

Lenkijos gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas tviteryje parašė, kad bombonešį lydėjo lenkų naikintuvai, ir pridūrė, kad skrydis B-52 yra „svarbus sąveikumo pratybų elementas“.

„Radio Svoboda“ teigia, kad NATO bombonešiams artėjant prie Rusijos sienų, jį dažniausiai lydi Rusijos naikintuvai, tačiau šį kartą nieko panašaus nebuvo. Rusijos gynybos ministerijos Vakarų karinės apygardos spaudos tarnyba paaiškino, esą budinčios oro gynybos pajėgos pakiltų į orą, jei B-52 skristų „kritiškai arti sienos“.

Suomijos tarptautinių santykių instituto vadovas Mika Aaltola mano, kad bombonešio skrydis virš Suomijos įlankos yra aiškus signalas Rusijai, rašo Delfi.ee.

„B-52 skrydis virš Suomijos įlankos siunčia aiškų signalą. Suomijos įlanka yra viena strategiškai svarbiausių vietų Europoje, kurioje Rusija suaktyvino savo veiklą, pavyzdžiui, Hoglando saloje. Taigi jie de facto stebi sąjungininkus ir siunčia atsakomąjį signalą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė M. Aaltola.

Anksčiau Suomijos leidinys „Yle“ pranešė, kad Rusijos veikla Hoglande suaktyvėjo nuo 2014 m., ten padaugėjo specialiųjų pajėgų pratybų.

After taking off from Southern Spain last night B-52 “NOBLE61” has really done the Whole Tour of Europe, so far she has flown over almost every single NATO Country in North/Central Europe with her now heading towards the Suwałki Gap and the Russian/Belarusian Border. https://t.co/UmyE022QQT pic.twitter.com/HI9WLurY3D