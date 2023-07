Pirmadienio popietę sugedo lėktuvo „Sukhoi Su-25“ variklis, pranešė pietinio Rusijos Krasnodaro regiono valdžios institucijos, pranešimo kol kas negalima nepriklausomai patikrinti.

Pasak pranešimo, pilotas sugebėjo išsigelbėti katapultuodamasis, nors prieš tai socialinėje žiniasklaidoje buvo pasklidę gandai, kad jis žuvo.

Tiek Rusija, tiek Maskvos puolama Ukraina ribojasi su Azovo jūra. Tačiau 2014 metais Rusijai neteisėtai aneksavus Krymo pusiasalį ir per pastaruosius 17 mėnesių okupavus kitas Ukrainos teritorijos dalis, visą pakrantę šiuo metu kontroliuoja Rusijos kariuomenė.

Iš Krasnodaro krašto Rusijos naikintuvai ne kartą rengė atakas prieš kaimyninę šalį.

Tai jau ne pirma rimta naikintuvo avarija šiame regione. 2022 metų spalį Rusijos naikintuvas bombonešis Su-34 įsirėžė į gyvenamąjį namą Jeisko mieste ant Azovo jūros kranto. Tada žuvo daugiau kaip dešimt žmonių.

Su-25 attack aircraft downed in Yeysk, Russian media report

The reason for the downing of the Su-25 in the Krasnodar region, according to preliminary data, was a technical malfunction, the Shot publication writes.

