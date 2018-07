Renginys „Kartu tarkime ačiū JAV“ prasidės JAV ir Lietuvos himnais bei valstybės vėliavų pakėlimu. Šiemet himnus gros JAV karinių oro pajėgų džiazo grupė „Wings of Dixie“ bei Lietuvos kariuomenės orkestras. Aikštėje bus galima paragauti amerikietiško maisto, šventinę nuotaiką kurs didžėjus Rimas Šapauskas, koncertuos „Wings of Dixie“, „Baltasis kiras“, „Deeper Upper“. Sumnerio Welleso deklaracija buvo paskelbta tuometinio laikinai JAV valstybės sekretoriaus pareigas ėjusio Benjamino Sumnerio Welleso 1940 metų liepos 23 dieną. Šia deklaracija JAV oficialiai pasauliui pranešė, kad nepripažįsta Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos šalių okupacijos. Tai tapo JAV Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo politikos, kuria JAV smerkė Sovietų Sąjungos įvykdytą agresiją ir palaikė Baltijos šalių nepriklausomybės siekį, pradžia.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.