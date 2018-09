„Kaip rodo informacija, kurią prezidentas Johnas Magufulis gavo iš Mvanzos pareigūnų, šiuo metu aukų skaičius jau yra perkopęs 40“, – valstybinei televizijai sakė „TBC 1“ sakė prezidentūros atstovas spaudai Gersonas Msigwa. Regiono gubernatorius Johnas Mongella kiek vėliau patikslino, kad aukų skaičius padidėjo iki 44. Anot jo, 37 žmones pavyko išgelbėti, tačiau kai kurie iš jų yra labai sunkios būklės. Jis pridūrė, kad sutemus gelbėjimo ir paieškų operacija buvo laikinai sustabdyta, bet penktadienį ryte bus pratęsta. Keltas „MV Nyerere“ nuskendo ketvirtadienio popietę netoli Ukaros salos didžiausio Afrikos ežero pietryčiuose. Nežinoma, kiek tiksliai žmonių juo plaukė. „Kelte buvo daugiau nei šimtas keleivių. Baiminamasi, kad daug jų žuvo“, – sakė Ukerevės rajono, kuriam priklauso Ukaros sala, tarybos narys George'as Nyamaha. Keltas taip pat plukdė kukurūzų ir cemento maišų krovinį Kol kas nežinoma, dėl ko įvyko nelaimė. Prieš šešerius metus prie pusiau autonominės Tanzanijos salos Zanzibaro nuskendus perkrautam keltui žuvo 144 žmonės.

