„Partijos centro komitetas vienbalsiai sutiko pasiūlyti Nguyeną Phu Trongą į Vietnamo prezidento postą, jeigu tam pritars Nacionalinis Susirinkimas“, – sakoma partijos tinklalapyje paskelbtame pranešime. Vietnamo parlamentas, paprastai automatiškai tvirtinantis komunistų vyriausybės sprendimus, tikriausiai pritars Nguyeno Phu Trongo paskyrimui per artimiausią mėnesį truksiančią sesiją, prasidėsiančią spalio 22 dieną.

