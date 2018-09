Prie Hanojaus centre esančių valstybinių laidojimo namų, kuriuose buvo pašarvotas Tran Dai Quangas, nusidriekė ilgos pareigūnų, policininkų, velionio giminaičių ir vienuolių su aukso spalvos mantijomis eilės. Prie valstybine vėliava uždengto velionio šalies lyderio karsto pakabintas didelis jo portretas. Tran Dai Quangas mirė praėjusį penktadienį, būdamas 61 metų amžiaus. Prezidento postą Tran Dai Quangas užėmė 2016 metų balandį, o prieš tai daugiau kaip keturis dešimtmečius dirbo įtakingoje Viešojo saugumo ministerijoje. Nors užėmė vieną iš keturių aukščiausių šalies postų ir oficialiai buvo valstybės galva, jo kaip prezidento vaidmuo buvo daugiausia reprezentacinio pobūdžio, todėl manoma, kad Tran Dai Quango mirtis neturėtų smarkiai sutrikdyti vienpartinės valstybės politikos. Per valstybines laidotuves Tran Dai Quangas buvo giriamas už savo lojalumą ir patriotizmą. Juodus drabužius vilkėję jo artimieji, užsirišę baltos spalvos galvos raiščius, priiminėjo užuojautas iš žmonių, prieinančių prie velionio karsto, apstatyto didžiulėmis geltonų gėlių kompozicijomis ir vainikais. „Jis atidavė visą savo gyvenimą nacionalinės revoliucijos reikalui ir smarkiai prie jo prisidėjo... Jo mirtis yra didžiulė netektis partijai, valstybei ir žmonėms“, – sakė pirmasis vicepremjeras Truong Hoa Binhas. Komunistų partijos vadovybės nariai, tarp jų ministras pirmininkas Nguyen Xuan Phucas ir partijos pirmininkas Nguyen Phu Trongas, pagerbė velionį didžiuliais raudonos, geltonos ir baltos spalvų gėlių vainikais. Premjeras ir partijos lyderis prie karsto nusilenkė ir uždegė smilkalus. Atiduoti paskutinės pagarbos velioniui atvyko ir keli užsienio pareigūnai, tarp jų Kambodžos vyriausybės vadovas Hun Senas, kartu su Tran Dai Quangu dalyvavęs kovose prieš brutalų raudonųjų khmerų režimą, kurį nuversti padėjo vietnamiečiai. „Išėjęs amžiams“ Tran Dai Quango pavaduotoja, laikinai perėmusi prezidento pareigas ir tapusi pirmąja moterimi, užėmusia šį postą, sunkiai tramdydama ašaras emocingai atsisveikino su politikos veteranu, kuris viešumoje neretai sudarydavo griežto žmogaus įspūdį. „Sunku patikėti, kad jūs iš tiesų išėjote amžiams. Tikiuosi, ramiai miegosite amžinajame pasaulyje“, – kalbėjo ji. Pareigūnai sakė, kad Tran Dai Quangas mirė nuo „reto viruso“ ir ilgiau nei metus gydėsi Japonijoje. Pastarosiomis savaitėmis Tran Dai Quangas viešumoje atrodydavo sulysęs ir išblyškęs, tačiau dirbo iki paskutinės dienos. Likus dviem dienoms iki mirties jis dar pasirodė viename viešame renginyje. „Nesuprantu, kodėl jis dirbo iki paskutinės gyvenimo dienos... Jei būtų buvęs eilinis žmogus, jis būtų turėjęs galimybę pailsėti ir pasimėgauti paskutinėmis minutėmis“, – naujienų agentūrai AFP prie laidojimo namų sakė vienas vietos gyventojas. Penkerius metus iki tapdamas prezidentu grėsmingai Viešojo saugumo ministerijai vadovavęs Tran Dai Quangas buvo pelnęs griežto lyderio, nelabai toleruojančio kitokią nuomonę, reputaciją. Jis sulaukė kritikos iš užsienio dėl prieš aktyvistus ir tinklaraštininkus nukreiptų griežtų priemonių, kurių buvo imtasi Tran Dai Quangui tapus prezidentu. Jis taip pat vadovavo didžiulio masto kovos su korupcija kampanijai, kurios metu per pastaruosius dvejus metus už grotų buvo pasiųsti dešimtys pareigūnų ir valstybės įmonių vadovų. Tran Dai Quango vaidmuo Vietnamo visuomenės vertinamas prieštaringai. „Jis pasirinko susieti savo vardą su vienu iš tamsiausių mūsų šalies istorijos puslapių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vienas aktyvistas. Tran Dai Quangas bus palaidotas ketvirtadienį savo gimtajame mieste Nin Binio provincijoje. Po jo laidotuvių pasibaigs dviejų dienų nacionalinis gedulas, per kurį vėliavos yra nuleistos iki pusės stiebo ir nevyksta jokie pramoginiai renginiai.

