Kristalinio metamfetamino (metamfetamino) ir „jabos“ tablečių, kurias paprastai sudaro metamfetamino ir kofeino mišinys, paklausa pastaruoju metu labai išaugo ir auga toliau.

Šių kvaišalų gamybos mastų augimo tempas neturi precedentų, panašiai auga ir aukų nuo jų skaičius, CNN rašo Joshua Berlingeris.

Tokiose vietose kaip Bangladešas ir Filipinai verda mirtini narkotikų karai, kurie jau nusinešė tūkstančius gyvybių. Ir tai nėra „Bręstantis blogis“ – metamfetaminą vartoja ne tik pažemintieji ir nuskriaustieji.

Metamfetaminas tapo dominuojančiais kvaišalais visame Azijos regione, pragaištingam jo žavesiui neatsispiria žmonės iš įvairių visuomenės sluoksnių, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar klasės, teigia Jeremy Douglasas, kuris yra atsakingas už Jungtinių Tautų Kovos su narkotikais ir nusikalstamumu biuro (angl. United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) veiklą pietryčių Azijoje.

Pasak J. Douglaso, per savo 16 metų karjerą jis dar nėra matęs tokios metamfetamino paklausos kaip dabar.

Kinijos policija sulaikė narkotikų prekeivius Reuters / Scanpix

„Žinoma, būna įvairių situacijų, bet ši peržengia visas ribas“, – sako jis.

Ekspertų teigimu, šį bumą sukėlė įspūdingas vidinių ir geopolitinių problemų derinys, kuris pasitarnavo regiono narkotikų prekeivių gaujoms.

Didžioji dauguma metamfetamino produktų gaminama Auksinio trikampio džiunglių glūdumoje – zonoje, kur susikerta Tailando, Laoso ir Mianmaro sienos, ir kurioje negalioja jokie įstatymai.

Ekspertų teigimu, ten lengva slėpti kvaišalų produkciją ir prireikus ją skubiai iš ten atgabenti.

Narkotikų gabentojai naudojasi naujais keliais ir infrastruktūra, kuri ten statoma ambicingos Kinijos iniciatyvos, kainuojančios trilijonų dolerių, ir siekiančios sujungti pasaulio rinkas, pagrindu. Jie naudojasi teisėtais žmonių ir prekių srautais, kad paslėptų gabenamus kvaišalus.

Indonezijos policija sulaikė narkotikų kontrabandininkus AFP / Scanpix

O pelnas, kuris, kaip manoma, siekia šimtus milijonų dolerių, yra plaunamas per įmantrias tarptautines programas, dažniausiai pasinaudojant fiktyviomis bendrovėmis šalyse, kuriose dėl aplaidžios priežiūros lengva slėpti pinigus.

„Sąlygos metamfetamino gamybai ir prekybai yra tiesiog puikios, – sako Johnas Coyne‘as, anksčiau vadovavęs Australijos federalinės policijos strateginės žvalgybos skyriui, o dabar tvarkantis sienų saugumo reikalus Australijos strateginės politikos institute. – Pietryčių Azija juda link metamfetamino epidemijos.“

Gamyba

Didelė dalis metamfetamino iš siuntų, konfiskuotų Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, atkeliavo iš šiaurinėje Mianmaro dalyje esančios Šano valstijos, kurioje karaliauja nereguliariosios karinės pajėgos ir karo vadai.

Ko gero įtakingiausia iš jų yra Jungtinė Va valstijos kariuomenė (angl. United Wa State Army – UWSA) ir jos politinis sparnas, Jungtinė Va valstijos partija (angl. United Wa State Party – UWSP).

Jos abi daug metų kovoja už etninės Va grupės autonomiją, o ši grupė kalbiniais ir kultūriniais bei istoriniais ryšiais yra susijusi su kaimynine pietų Kinijos Junano provincija.

Šano valstijoje itin geros sąlygos narkotikų prekeiviams – aguonų auginimui itin tinkamas klimatas ir neaktyvi teisėsauga.

Daug metų didžioji dalis neteisėtų pasaulio heroino ir opiumo siuntų atkeliauja būtent iš Auksinio trikampio.

Auksinis trikampis Shutterstock

Pareigūnai iš Vakarų seniai mano, kad UWSA ir UWSP savo ginkluotus susirėmimus su Centrinės Mianmaro vadovybės pajėgomis finansuoja iš pelno, gauto gaminant kvaišalus.

Manoma, kad UWSA gretose yra apie 30 tūkst. kovotojų.

Patikrinti šiuos faktus be galo sunku. Šiaurinė Šano valstija yra viena iš sunkiausiai prieinamų vietų pasaulyje – netgi juokaujama, kad lengviau yra patekti į Šiaurės Korėją. 2016 m. UWSA įsileido žurnalistus aplankyti regioną – tai itin retas atvejis – tačiau vizito metu atmetė visus kaltinimus prekyba narkotikais.

Pasirodę oficialūs duomenys tarsi patvirtina UWSA versiją, esą narkotikų ji daugiau nebegamina. Taip atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis, kvaišalų gamyba ir platinimas Auksiniame trikampyje mažėja. Vis dėlto oficialūs pareigūnai įspėja: tokiems duomenims įtakos gali turėti tai, kad didieji žaidėjai heroiną iškeitė į naują, pigiau pagaminamą alternatyvą – metamfetaminą.

Mekongo upė Chiang Rai provincijoje Shutterstock

„Yra daug įrodymų iš viso regiono, ir visi jie susiję su tomis pačiomis grupuotėmis ir tomis pačiomis vietomis “, – sako J. Douglasas iš Jungtinių Tautų Kovos su narkotikais ir nusikalstamumu biuro.

Ekspertų manymu, UWSA sprendimą pereiti prie metamfetamino platinimo iš dalies nulėmė rinkos tendencijos, bet juos taip pat motyvuoja ir pelnas bei lengvesnė gamyba.

Metamfetaminas yra sintetinis narkotikas. Jis gaminamas laboratorijoje naudojant chemines medžiagas, tad narkotikų augintojai neprivalo rūpintis organiniu aguonų derliumi, kaip gaminant heroiną.

Prireikus, šias laboratorijas galima uždengti brezentu arba skubiai perkelti. O aguonų lauko net ir labai norėdamas nepaslėpsi ir neperkelsi.

Chiang Rai slėnis auksiniame trikampyje Tailande Shutterstock

Platinimas

Pagaminus metamfetaminą kitas iššūkis yra jo transportavimas.

Auksinis trikampis daug metų buvo labiausiai neišsivystęs ir skurdžiausias regionas pasaulyje, bet tai keičiasi Kinijos iniciatyvos „Viena juosta, vienas kelias“ (angl. One Belt, One Road) dėka. Tai Kinijos vykdomas milžiniško masto infrastruktūros plėtros projektas, kurio tikslas – sujungti besivystančias ekonomikas visame pasaulyje.

Pekinas turi didelių planų Mianmare, kur investavo milijardines sumas siekdamas sujungti žemyninę Kinijos Junano provinciją su Pietų ir Pietryčių Azijos uostamiesčiais. Panašios sumos buvo investuotos į Laosą ir Tailandą.

Šie infrastruktūrų tobulinimo projektai turi nenumatytą šalutinį poveikį – jie pagerino sąlygas nelegaliems metamfetamino platintojams, kuriems dabar daug lengviau pervežti kvaišalus iš Šano provincijos glūdumos ir juos platinti visoje Pietryčių Azijoje, sako J. Coyne‘as.

„Atsirado sąlygos dideliems ir legaliems žmonių, prekių ir kt. srautams iš Mianmaro ir Laoso, ir galimybės juose paslėpti kvaišalus“ , sako J. Coyne‘as.

Kinijos policija apžiūri konfiskuotą metamfetaminą Reuters / Scanpix

Metamfetamino iš šiaurinės Šano valstijos –ir kristalų, ir tablečių pavidalo – randama net Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje.

Gruodžio mėnesį Vakarų Australijos policija rado rekordinę 1,04 mlrd. Australijos dolerių (apytikriai 700 mln. EUR) vertės metamfetamino siuntą, kuri, kaip manoma, buvo atgabenta iš Šano valstijos.

Šiais metais pareigūnai konfiskavo dešimtis metamfetamino siuntų Tailande, Kinijoje, Kambodžoje, Laose, Malaizijoje ir Indonezijoje.

Šokiruoja tai, kad vos per kelis mėnesius Malaizijoje ir Mianmare konfiskuotų kvaišalų kiekis viršijo kiekį kvaišalų, kurie buvo konfiskuoti per visus 2017 metus, stebisi J. Douglasas.

Gal matant šiuos skaičius ir atrodo, kad teisėsauga laimi kovą prieš kvaišalų platintojus, bet šie skaičiai taip pat atskleidžia, kokiais mastais gabenami kvaišalai.

J. Coyne‘as įspėja ir apie kitą galimybę – ko gero susidarė metamfetamino produkcijos perteklius, o tai savo ruožtu sumažino kvaišalų vieneto gamybos kainą, todėl tokie masiniai konfiskavimai prekeivių nesužlugdo.

„Jie gali sau leisti prarasti didelius kiekius kvaišalų, nes vis tiek gauna pelną“, – pasakė jis.

Chiang Rai slėnis auksiniame trikampyje Tailande Shutterstock

Plovimas

Visus šiuos pinigus reikia kažkur padėti, ir, pasak teisėsaugos atstovų, narkotikų platintojai naudoja sudėtingus finansinius tinklus, kad paslėptų savo neteisėtai gautas pajamas.

Garsiausia byla – bent jau iš viešai paskelbtų – yra susijusi su Zhao Wei, azartinių lošimų magnatu, kurį JAV vyriausybė apkaltino tuo, kad naudodamasis savo kazino Laose jis padeda UWSA plauti pelną iš prekybos metamfetaminu.

Plauti pinigus kazino patogu todėl, kad juose pinigai pereina per daug rankų, o Zhao Wei turi dar ir papildomų privalumų – jis, pasak J. Douglaso iš UNODC, turi susikūręs savo „mažą kriminalinę valstybę“.

„Tai tarsi jo asmeninis feodas“, – sako J. Douglasas.

Pranešama, kad Zhao Wei išsiderėjo, kad Laoso vadovybė jam 99 metams suteiktų teisę vykdyti veiklą vadinamojoje specialiojoje Auksinio trikampio ekonominėje zonoje.

Ši zona driekiasi palei Mekongo upę, kuri teka per Tailandą, Mianmarą ir Laosą. Šios zonos centre yra „Kings Romans“ kazino.

Zhao Wei susitarimas su Laoso vyriausybe suteikia jam galimybę vykdyti verslą pagal savo paties įvestus įstatymus, nuostatas ir taisykles.

Kaip Zhao Wei papasakojo valstybinei Kinijos žiniasklaidai 2011 m., centrinei valdžiai jis turi paklusti tik iškilus situacijoms, susijusioms su kariuomene, teismais ir Laoso užsienio politika. Sistema neva sukurta tam, kad į specialiąją ekonominę zoną būtų lengviau pritraukti užsienio investuotojus.

Vis dėlto sausio mėn. JAV Iždo departamentas pritaikė sankcijas Zhao Wei ir jo kazino ir apkaltino jį tuo, kad įstatymų lengvatomis jis naudojasi siekdamas palengvinti „heroino, metamfetamino ir kitų narkotinių medžiagų laikymą ir platinimą nelegaliems tinklams, įskaitant Jungtinę Va valstijos kariuomenę, veikiančią kaimyninėje Birmoje.“

Visus kaltinimus Zhao Wei nuolat neigia.

„Skelbdama vienašales sankcijas kitoms valstybėms ir regionams JAV vyriausybė elgiasi neracionaliai ir absurdiškai, be to, pridengia kitus savo tikslus. Dėl tokio elgesio pasaulio bendruomenėje kilo dideli nesusipratimai, kurie sukėlė bereikalingą nerimą dideliam kiekiui investuotojų ir lankytojų“, – sakė jis vasario mėn., neilgai trukus po to, kai JAV Iždo departamentas paskelbė savo sprendimą. Šiuos jo žodžius paskelbė valstybinė Laoso žiniasklaida.

„The Kings Romans Group“ investicijos ir plėtra vykdoma griežtai laikantis įstatymų ir rašytinių sutarčių. Mes neturime nei priežasčių, nei motyvacijos vykdyti nelegalią veiklą. Netgi atvirkščiai, mes bendradarbiaujame su Laoso vyriausybe, siekdami užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams ir į juos reaguoti.“

Į CNN prašymą pakomentuoti situaciją Laoso planavimo ir investavimo ministerija neatsiliepė, o JAV kovos su narkotikais agentūra atmetė CNN prašymą duoti interviu šiuo klausimu, paaiškinusi tai tuo, kad šiuo metu yra vykdoma veikla, susijusi su šia situacija.