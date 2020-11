Vienoje – tragiškas vakaras prieš karantiną: per šaudynes mažiausiai 3 žmonės žuvo, dar 15 sužeista

Austrijos kancleris Sebastianas Kurzas pasmerkė „atgrasią teroro ataką“.

„Tapome atgrasios teroro atakos federalinėje sostinėje, kuri vis dar tęsiasi, aukomis“, – vyriausybės vadovas pareiškė praėjus kelioms valandoms nuo šaudynių pradžios.

„Vienas užpuolikų buvo neutralizuotas, bet dar keli užpuolikai atrodo tebesantys laisvėje, – kalbėjo S. Kurzas. – Kiek žinome, jie taip pat atrodo labai gerai apsirūpinę, turi automatinių ginklų. Taigi, jie buvo labai gerai pasiruošę.“

Policija nurodė, kad pirmieji šūviai pasigirdo po 20 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku vienoje judrioje gatvėje miesto centre ir kad buvo šaudoma iš viso šešiose vietose. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose nepatvirtintuose vaizdo įrašuose matyti gatvėmis vaikštantys užpuolikai ir šaudantys į, regis, atsitiktinai pasirinktas aukas.

Kol kas neaišku, kiek iš viso užpuolikų dalyvavo atakoje.

Policija iš pradžių pranešė, kad užpuolikai nužudė vieną žmogų ir dar kelis sužeidė. Visuomeninis transliuotojas ORF auką apibūdino kaip praeivį.

Vienos meras Michaelis Ludwigas vėliau sakė ORF, kad mirė dar viena sužeista moteris. Pasak jo, dar 15 žmonių yra hospitalizuoti, septynių iš jų būklė sunki.

Policija informavo, kad per atakas buvo sužeistas vienas iš teisėsaugos pareigūnų.

Galimi išpuolio motyvai tiriami, bet S. Kurzas sakė, kad neatmestina, jog ši ataka yra antisemitinio pobūdžio, nes šaudynės prasidėjo šalia pagrindinės Vienos sinagogos. Maldos namai tuo metu jau buvo uždaryti.

Vidaus reikalų ministras Karlas Nehammeris sakė, kad kariuomenės buvo paprašyta saugoti kai kuriuos svarbius sostinės objektus, o šimtai gerai ginkluotų teisėsaugos pareigūnų buvo pasiųsti į įtariamųjų gaudynes. Ministras ragino žmones Vienoje likti patalpose ir vengti lankytis miesto centre, taip pat siūlė tėvams antradienį neleisti vaikų į mokyklą.

Per spaudos konferenciją anksti antradienį K. Nehammer sakė, kad mažiausiai vienas užpuolikas tebėra laisvėje.

S. Kurzas gyrė policiją, nukovusią vieną iš užpuolikų, ir pažadėjo: „Niekada nesileisime būti įbauginami terorizmo ir visomis priemonėmis kovosime su tokiomis atakomis.“

Vienos žydų bendruomenės pirmininkas Oskaras Deutschas sakė, kad buvo šaudoma „betarpiškai arti“ Štatempelio sinagogos, bet pridūrė, kad šiuo metu dar nežinoma, ar patys maldos namai buvo atakos taikinys.

Rabinas Schlomo Hofmeisteris sakė matęs mažiausiai vieną žmogų, šaudžiusį į žmones sėdėjusius prie barų gatvėje, kurioje yra jo butas.

„Jie paleido mažiausiai 100 šūvių vien prie mūsų pastato“, – nurodė Sch. Hofmeisteris.

„Visi tie barai turi stalelių lauke. Šis vakaras buvo paskutinis vakaras prieš karantiną, – pridūrė jis. – Nuo vidurnakčio visi barai ir restoranai Austrijoje bus uždaryti iki kito mėnesio, tad daug žmonių tikriausiai norėjo pasinaudoti šiuo vakaru, kad išeitų pabūti mieste.“

Teisėsauga nurodė, kad incidento aplinkybės tebesiaiškinamos.

