Klimato pokyčių ministras Jamesas Shaw, vienas iš Žaliųjų partijos lyderių, buvo užpultas prieš 8 val. vietos (trečiadienį 21 val. Lietuvos) laiku: politikui einant pro Velingtono botanikos sodą, jį užkalbino kažkoks vyras, vėliau jį sugriebęs ir kelis kartus smogęs kumščiu į veidą, sakė ministro atstovas spaudai Peteris Stevensas. Toks užpuolimas yra retas šalyje, kur politikai dažnai matomi tarp kitų žmonių, lankantys parduotuves, barus ir sporto arenas. Pasak P. Stevenso, ministrui į pagalbą suskubo du žmonės, o užpuolikas įšoko į automobilį ir nuvažiavo. 45 metų J. Shaw buvo pamušta akis ir nubrozdintas riešas. Jo būklė vertinama Velingtono ligoninėje, sakė atstovas. Policija pranešė sulaikiusi 47 metų įtariamąjį. Ministrė pirmininkė Jacinda Ardern sakė pasikalbėjusi su J. Shaw po šio užpuolimo ir pridūrė, kad ministras jaučiasi gerai. Premjerė palinkėjo jam atsigauti po šio sukrėtimo ir sakė, kad mintimis yra su J. Shaw ir jo žmona. „Kai Naujojoje Zelandijoje eini į politiką, visiškai nesitiki, kad gali nutikti tokių dalykų. Žinau, kad tai ypač sunku artimiesiems“, – sakoma J. Ardern pranešime. Premjerė sakė negalinti daugiau papasakoti apie šį išpuolį ir pridūrė, kad įvykį tiria policija. „Naujojoje Zelandijoje susiklosčiusi aplinkai, kur politikai yra prieinami, ir tuo turėtume didžiuotis, – pabrėžė J. Ardern. – Šiaip ar taip, esame čia tam, kad tarnautume žmonėms. Tačiau šiandienos įvykiai išties rodo, kad negalime laikyti to savaime suprantama.“ Naujojoje Zelandijoje terorizmo arba politinio smurto incidentų įvykdavo labai retai. Iš politikų paprastai tik premjeras yra nuolat saugomas Diplomatų apsaugos tarnybos. Kitiems gali būti skirta laikina apsauga per rinkimų kampanijas arba kitais atvejais. P. Stevensas sakė, kad užpuolikas prie J. Shaw prisiartino, kai ministras ėjo užsidėjęs ausines ir klausydamasis muzikos. Atrodo, kad užpuolikas atpažino J. Shaw, sakė atstovas, bet jie persimetė tik keliais žodžiais. Pasak atstovo, J. Shaw paprašė, kad vyras nuo jo atstotų, bet sulaukė smūgio į veidą. „Jis jaučiasi nusilpęs ir truputį sukrėstas“, - sakė P. Stevensas. Atstovas pridūrė, kad B. Shaw yra labai dėkingas į incidentą įsikišusiems žmonėms, taip pat policijai ir greitosios pagalbos darbuotojams, greitai atvažiavusiems į įvykio vietą.

