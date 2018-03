Apsaugininkui ėmus šaudyti, užpuolikas „žuvo vietoje“, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas spaudai Haraldas Soerosas. Jis pridūrė, kad išpuolis įvyko prieš pat vidurnaktį vietos laiku Vienos gyvenamajame rajone. Atakos motyvas kol kas nežinomas, nurodė policija. Apsaugininkui, buvusiam prie rezidencijos esančioje apsaugos būdelėje, per išpuolį buvo sužalotas žastas. „Iš pradžių jis prieš užpuoliką panaudojo pipirines dujas“, o tada paleido ugnį, sakė H. Soerosas. Remiantis pirminiais duomenimis, apsaugininkas elgėsi „pagal taisykles“, sakė Gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jo žiniomis, budėjęs karys yra iš Tirolio. Policija nurodė sustiprinti visų Vienoje esančių diplomatinių atstovybių apsaugą.

