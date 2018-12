Du įtariamieji, apie 13 val. 30 min. vietos (14 val. 30 min. Lietuvos) laiku įsiveržę į bažnyčią šiauriniame Floridsdorfo priemiestyje, paspruko iš įvykio vietos. Jie surišo vienuolius ir laikė juos kelias valandas, sakoma policijos pranešime. Pareigūnai aukas surado 16 val. 17 min. vietos (17 val. 17 min.), teigiama pranešime. „Kiek šiuo metu žinome, mažiausiai vienas iš įtariamųjų reikalavo pinigų ir vertingų daiktų. Tikslus motyvas kol kas nėra žinomas. Tačiau teroristinį motyvą atmetame“, – sakė policija ir pridūrė, kad vyksta plataus masto įtariamųjų paieškos operacija. Kiek anksčiau ketvirtadienį dėl pranešimo apie bombą buvo evakuota Vienos šv. Stepono katedra. Visgi valanda vėliau maldos namai vėl buvo atidaryti, pareigūnams neradus jokių sprogmenų.

