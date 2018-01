Bentonas yra už maždaug 190 km į šiaurės vakarus nuo Našvilio. „Tragiškas šaudymas Maršalo apygardos mokykloje... Šaulys areštuotas, viena žūtis patvirtinta, keli kiti sužeisti. Daug kas vis dar nežinoma“, – parašė tviteryje Kentukio gubernatorius Mattas Bevinas. „Prašome nespėlioti, neskleisti gandų... Tegu pirmieji tyrėjai daro savo darbą, būkime dėkingi jiems, kad jie ten dirba“, – pabrėžė jis. Kentukio švietimo departamentas patvirtino vieno asmens žūtį. Vietinė žiniasklaida mini kad sužeistųjų yra septyni. Trys sužeistieji nuskraidinti į ligoninę, pranešė vietinė televizijos stotis WSMV. Valstijos policija tvirtina užtikrinanti saugumą incidento vietoje ir kad šaulį įveikė šerifo pavaduotojas. Išgirdę šūvius moksleiviai išsilakstė, rašė feisbuke Maršalo apygardoje leidžiamas laikraštis „Tribune-Courier“, kuris dar pažymi, kad po incidento mokykla uždaryta. Vėliau moksleiviai autobusu buvo nuvežti į kitą mokyklą, iš kurios tėvai galėjo pasiimti savo vaikus. „Mūsų bendruomenėms tai nepaprasta, labai sukrečianti tragedija, – sakė M. Bevinas. – Sunku patikėti, kad tai galėjo įvykti tokioje mažoje glaudžioje Maršalo apygardos bendruomenėje“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.