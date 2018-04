M. Diazas-Canelis, 57 metų Komunistų partijos pareigūnas ir pirmasis prezidento pavaduotojas, ketvirtadienį turėtų būti išrinktas R. Castro įpėdiniu. Pirmąkart per beveik 60 metų Kubos prezidento postas atiteks žmogui ne iš Castro šeimos. Apie vienintelį kandidatą pranešta Nacionalinei Asamblėjai pradėjus istorinę dviejų dienų sesiją, per kurią bus išrinktas naujas prezidentas, pradėsiantis naują epochą po Castrų. Jau nuo praėjusių metų M. Diazas-Canelis buvo laikomas realiausiu R. Castro įpėdiniu. Pastarasis aiškiai leido suprasti, kad savo viceprezidentą pasirinko jis pats. M. Diazas-Canelis daug metų lipo karjeros laiptais, kol pagaliu 2013-aisias tapo R. Castro dešiniąja ranka. Trečiadienį prasidėjusioje dviejų dienų sesijoje 605 vietų Nacionalinė Asamblėja išrinks naują Valstybės Tarybą, kurią sudaro 31 narys ir kurios vadovas tampa prezidentu. Nors iš pradžių rinkimų sesija buvo numatyta ketvirtadienį, anksčiau šią savaitę pareigūnai nusprendė ją pratęsti iki dviejų dienų, „siekiant palengvinti tokio svarbaus renginio procedūras“. Sesija vyksta už uždarų durų, žiniasklaidos atstovai į posėdžių salę neįleidžiami. Jos darbotvarkė neskelbiama. Nors balsavimas gali įvykti jau trečiadienį, prezidento vardas greičiausiai nebus paskelbtas iki ketvirtadienio, simbolinę reikšmę turinčios balandžio 19 dienos. Šią dieną minimos JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) remtos nesėkmingos invazijos Kiaulių įlankoje 57-osios metines. Kuboje šis incidentas laikomas „pirmuoju jankių imperializmo pralaimėjimu Lotynų Amerikoje“. 86 metų Raulis Castro 2006-aisiais valdžią perėmė iš savo brolio Fidelio, revoliucijos lyderio, pašlijus jo sveikatai. Prezidentu jis oficialiai tapo 2008 metais. Abu broliai šią Karibų salą valdė beveik 60 metų. Kuba atliko svarbų vaidmenį Šaltojo karo metais ir išsaugojo komunistines idėjas, nepaisant Sovietų Sąjungos žlugimo.

