Vienas žymiausių JAV politologų: priežastis, kodėl Trumpas taip skuba – akivaizdi

Johnas Kennethas White’as – Katalikų universiteto, vieno iš garsiausių Vašingtono universitetų, politikos mokslų profesorius, daug metų tyrinėjantis JAV istoriją ir politinę sistemą. Parašė ne vieną knygą apie JAV politines partijas ir prezidentavimą. Naujausioje knygoje „What Happened to the Republican Party?“ J. K. White’as aprašo, kaip Respublikonų partija tapo Donaldo Trumpo partija. Profesorius reguliariai rašo straipsnius JAV žiniasklaidai ir turi savo skiltį politiniame žurnale „The Hill“.

– Vadinasi, Trumpas tiesiog uzurpuoja valdžią šalyje?

– Dėl to, kas vyksta, kaltas ir Kongresas, beje, abi partijos. Ypač kalbant apie imigraciją. Ne vieną dešimtmetį Kongresas priiminėjo gana neapibrėžtus įstatymus. Todėl jų aiškinimo pareiga gula ant prezidento pečių. Tai prezidentui duoda daug erdvės manevrams. Be to, Kongresas priėmė įstatymų, leidžiančių prezidentui įvesti nepaprastąją padėtį. Būtent tuo ir pasinaudojo Donaldas Trumpas imigracijos klausimo atžvilgiu.