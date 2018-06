61 metų vadovas, geriausiai žinomas dėl to, kad padėjo transformuoti kompaniją „Pixar“ iš nedidelio „Lucasfilm“ kompiuterinės grafikos skyriaus į vieną sėkmingiausių animacijos studijų pasaulyje bei režisavo filmą „Žaislų istoriją“ (Toy Story) ir jo antrąją dalį. Pernai lapkritį J. Lasseteris atsiprašė „visų, kuriuos kada nors esu nepageidaujamai apkabinęs ar atlikęs jų atžvilgiu kitą kokį gestą, ir jie jautė, kad buvo peržengta riba“. Jis netrukus po to išėjo ilgų atostogų. Susiję straipsniai: „Time“ metų žmogumi paskelbė tylos apie seksualinį smurtą laužytojus M. Moore'as kuria naują dokumentinę juostą apie D. Trumpą „Pastarieji šeši mėnesiai man suteikė galimybę apgalvoti savo gyvenimą, karjerą ir asmeninius prioritetus, – „Disney“ išplatintame pranešime nurodo J. Lasseteris. – Nors išlieku pasišventęs animacijos menui ir mane vis dar įkvėpia kūrybinis „Pixar“ ir „Disney“ talentas, nusprendžiau, kad šių metų pabaiga yra tinkamas metas nukreipti savo dėmesį į naujus iššūkius.“ „Oskarais“ apdovanotas filmų kūrėjas ir vyresnio rango vadovas, kilus skandalui, prisipažino, kad nesugebėjo užtikrinti „pasitikėjimo ir pagarbos“ kultūros jo vadovaujamoje animacijos studijoje. J. Lasseteris išplatino savo prisipažinimą po to, kai daug galingų ir įtakingų pramogų srities atstovų buvo apkaltinti seksualiniu priekabiavimu ir smurtu. Daugiausia kaltinimų susilaukė Harvey Weinsteinas, kuriam praėjusį mėnesį Niujorke buvo pareikšti kaltinimai dėl daugybės seksualinių nusikaltimų. Jis sumokėjo 1 mln. JAV dolerių užstatą.

