Vienas atvejis rodo – pandemija gali vėl trenkti nežinia iš kur

52-jų metų vyras pietiniame Pekine veikiančiame didmeniniame turguje pirko mėsą ir žuvį, o po aštuonių dienų, birželio 11 dieną, jis jau karščiavo, krėtė šaltis, netrukus jam buvo nustatytas teigiamas koronaviruso testas.

Tai pirmasis COVID-19 atvejis Kinijos sostinėje per 55 dienas, sugriovęs viltis, jog ilgi fizinio atsiribojimo, skrupulingo testavimo ir karantinavimosi mėnesiai išnaikino patogeną mieste su daugiau nei 20-čia milijonų gyventojų.

Dabar visame Pekine nustatyta beveik 300 COVID-19 atvejų, mokyklos uždarytos, tūkstančiai vidaus skrydžių atšaukta. Atsinaujinęs protrūkis siunčia ritmą perspėjimą šalims, kurios, regis, jau nutraukusios viruso plitimo grandines.

Koronaviruso gebėjimas nemažai daliai žmonių sukelti nežymius simptomus arba jų apskritai nesukelti leidžia užkratui tyliai plisti savaites – net mėnesius. Taip atsiranda virusų rezervuarai, kurie gali likti užslėpti tol, kol kas nors pasijaučia tiek blogai, kad prireikia testavimo.

„Viruso plitimas galėjo prasidėti prieš mėnesį, tad per tą laiką daugybė besimptomių pacientų ar su nežymiais simptomais jau spėjo paskleisti užkratą po aplinką“, – praėjusią savaitę per vyriausybės patarėjų susirinkimą Šanchajuje kalbėjo George‘as Gao, Kinijos ligų kontrolės ir prevencijos centro (Center for Disease Control and Prevention, CDC) vadovas. Tikėtina, kad virusas tykojo tamsioje, drėgnoje aplinkoje, kol sukerojo tarp žmonių, sakė jis.

Židinys Kinijos politiniame centre taip pat atskleidžia, kaip sudėtinga atsikratyti klastingo užkrato be veiksmingos vakcinos.

„Neeliminuotas“



Kai kurios šalys ir miestai, kurie, regis, suvaldė virusą, vėl fiksuoja vis daugiau atvejų. Viktorija, antra tankiausiai apgyvendinta Australijos valstija, po užsikrėtimų šuolio pirmadienį sugriežtino kontrolės priemones. Naujoji Zelandija, siekdama užkirsti kelią naujiems protrūkiams, praėjusią savaitę paskyrė kariuomenės vadovaujantį pareigūną prižiūrėti piliečių, grįžusių iš užsienio, karantinavimosi. Birželį šalis atšaukė reikalavimus laikytis fizinio atstumo, kai kurį laiką nebuvo registruojama jokių aktyvių COVID-19 atvejų, o tai rodė, kad tikslas pasiektas – virusas išnaikintas.

Kitos šalys, nuo Pietų Korėjos iki Vokietijos, grumiasi su naujais židiniais, mėgindamos užgesinti žiežirbas, joms dar neįsiliepsnojus.

„Mes negalime teigti, kad jis „eliminuotas“ visur, – sakė Peteris Collignonas, Australijos nacionalinio universiteto Medicinos mokyklos klinikinės medicinos profesorius iš Kanberos, patariantis Australijos vyriausybei infekcijų kontrolės klausimais.

Naujų atvejų štilis gali byloti apie tai, kad plitimas tik prislopintas iki minimalaus lygio, sakė P. Collignonas.

Vis dėlto virusas gali ir toliau infekuoti žmones, kad ir pasireikšdamas minimaliais simptomais, o „vėliau gali plykstelėti ir išplisti, jeigu tik jam bus palankių galimybių“, sakė jis.

Pekino sveikatos apsaugos institucijos, manoma, nustatė tik atvejų „ledkalnio viršūnę“, kai birželį diagnozavo 52-jų metų turgaus lankytojui COVID-19“, sakė Raina MacIntyre, Naujojo Pietų Velso universiteto (Sidnėjus) pasaulio biologinio saugumo profesorė.

„Tikėtina, kad pats protrūkis prasidėjo keliomis savaitėmis anksčiau nei jis buvo nustatytas“, – sakė ji.

Neturkus po to, kai buvo užfiksuotas užkratas, tarp didmeninio turgaus prekiautojų ir pirkėjų buvo nustatyta ir daugiau atvejų. Sveikatos pareigūnai aptiko virusą ir paėmę aplinkos mėginių, įskaitant ir pjaustymo lentą, naudotą pjaustyti importuotą lašišą.

Genetinės sekos išyrimas parodė, kad šis pavienis virusas buvo panašus į tą, kuris išplito Europoje, ir iškart pakurstė spėliones, esą virusas galėjo į šalį patekti per importuotą lašišą.

Pasak Kinijos CDC vyriausiojo epidemiologo Wu Zunyou, tokios išvados „nedaug ką pasako“, nes virtuvės rakandas galėjo būti užterštas nuo užsikrėtusio darbuotojo ar pirkėjo iškvėptų lašelių.

„Mano nuomone, aplinka mėsos pakavimo įmonėse galėjo būti užteršta, jeigu ten pabuvojo koks nors užsikrėtęs žmogus, virusas toje aplinkoje kurį laiką galėjo tūnoti, – sakė Benjaminas Cowlingas, Honkongo universiteto epidemiologijos ir biostatistikos fakulteto vadovas. – Bet nėra įrodymų, kad tai lėmė tolesnį plitimą.“

Ten, kur koronaviruso plitimas buvo ištirtas, panašu, kad jis dažniausiai buvo perduodamas tiesiogiai nuo žmogaus žmogui, sakė B. Cowlingas.

Šeimos atvejų klasteris



Pekinas pastarąjį kartą (iki birželio) naują atvejį nustatė balandžio viduryje, kai iš Jungtinių Valstijų sugrįžęs studentas susirgo jau užbaigęs keturiolikos dienų karantiną. Vėliau jis virusą perdavė savo motinai, broliui ir seneliui, bet virusas neišplito už šeimos ribų.

Po birželio 11 dienos pranešimų apie užsikrėtimą, jau kitą dieną buvo nustatyti dar šeši atvejai, per kitą savaitę per dieną buvo nustatoma dešimtys atvejų. Kinijos vicepremjerė Sun Chunlan perspėjo apie tolesnio plitimo rizikas, ypač atsižvelgus į protrūkio ryšį su žmonių perpildytu didmeniniu turgumi.

Pekinas kaipmat ėmėsi spartaus testavimo, siekdamas nustatyti, gydyti ir karantinuoti užsikrėtusiuosius virusu ir susekti jų kontaktus.

Pasak Kinijos CDC vyriausiojo epidemiologo Wu Zunyou, protrūkis Pekine kontroliuojamas, nauji nustatyti atvejai rodo atsilikimą nuo žmogus užsikrėtimo ir teigiamo testo nustatymo.

Ir vis dėlto naujų atvejų toliau daugėja, sakė Wu Zunyou. „Sakydamas „kontroliuojamas“, aš nesakau, kad nebus atvejų ryt ar poryt. Tokia kreivė tęsis kurį laiką, užsikrėtimų skaičiui pamažu mažėjant.“

Alternatyvusis požiūris



Nestabiliai augant naujiems atvejams ir vyraujant nežiniai, kada galutinai bus išnaikintas COVID-19, Pekinas susilaiko nuo didelio masto karantino mieste, tokio, koks siekiant sustabdyti užkrato plitimą buvo įvestas Uhane, kur 2019 metų pabaigoje ir prasidėjo pandemija.

Pareigūnai veikiau nusprendė suvaržyti gyventojų judėjimą nustatytuose židiniuose – taip siekiama sustabdyti viruso plitimą ir kartu užtikrinti kuo mažesnį ekonominės veiklos sutrikdymą Kinijos sostinėje.

„Kinijoje dominuoja labai aiški strategija: sumažinti COVID-19 atvejų skaičių iki nulio ir kiek įmanoma ilgiau išlaikyti tokį nulinį lygį, – sakė B. Cowlingas iš Honkongo universiteto. – Bet tam, kad pasiektume nulinį lygį, priemonės gali būti pernelyg drastiškos ir dėl ekonominių padarinių turėti tiesioginį poveikį ilgalaikei žmonių sveikatai.

Tuo tarpu likęs pasaulis stebi, ar Pekinas, laikydamasis alternatyviojo požiūrio, sugebės nuslopinti protrūkį nepadarydamas tolesnės žalos ekonomikai. Tai dar viena nelengva akistata su pandemija, kurią išspręsti yra privestos pasaulio vyriausybės neturėdamos jokios ankstesnės patirties.

„Padėtis beprecedentė, – sakė R. MacIntyre. – Dauguma žmonių, kurie šiandien gyvena, niekada nieko panašaus nėra patyrę.“