Viename didžiausių Kinijos miestų gyventojams leista eiti į darbą su COVID-19 simptomais

Tai dramatiškas pokytis Kinijai, kur dėl vieno ligos atvejo karantinas būdavo skelbiamas tūkstančiams žmonių.

Daugiausiai gyventojų turinti pasaulio šalis atšaukia beveik trejus metus vykdytą griežtą koronaviruso politiką, nors pranešama, kad virusas sparčiai plinta oficialiai atsisakius masinių uždarymų, testavimų ir karantino priemonių.

Pirmadienį pietinio Čongčingo miesto, kuriame gyvena apie 32 mln. gyventojų, laikraštis „Chongqing Daily“ remdamasis savivaldybės pranešimu paskelbė, kad šis didmiestis tapo viena pirmųjų vietų Kinijoje, kur žmonėms bus leidžiama normaliai dirbti, net jei jie turi akivaizdžių ligos simptomų. Anksčiau valdžios institucijos pripažino, kad naujo ligos protrūkio nebeįmanoma sekti.

Savivaldybės sekmadienio pranešime nurodoma, kad vyriausybės, partijos ir valstybės tarnautojai, kuriems pasireiškia lengvi ligos simptomai, „gali normaliai dirbti, jei imsis asmeninių apsaugos priemonių, atsižvelgdami į savo fizinę būklę ir darbo poreikius“.

Pranešime taip pat raginama „be reikalo“ neatlikti koranaviruso testų ir neprašyti žmonių, kad šie parodytų neigiamą testo rezultatą, išskyrus tokias įstaigas kaip globos namai, mokyklos ar kalėjimai.

Vietos valdžios institucijos visoje Kinijoje ragina žmones, kol jie sveiksta nuo viruso, izoliuotis namuose – tai didelis pokytis, palyginti su ankstesne Pekino politika, pagal kurią karantinuojami žmonės būdavo laikomi specialiai valstybės nustatytose vietose.

Ekonomiškai svarbi rytinė Džedziango provincija, kurioje gyvena daugiau kaip 60 mln. žmonių, sekmadienį pranešė, kad asmenys, kuriems pasireiškia lengvi ligos simptomai, gali „prireikus tęsti darbą, bet tik tuo atveju, jei imsis asmeninių apsaugos priemonių“.

Pranešama, kad kai kur ligoninėms ir krematoriumams jau sunku susidoroti su krūviu, padidėjusiu plintant koronavirusui, be to, baiminamasi, kad per artėjančias šventes ekonomiškai silpnesnėse kaimo vietovėse kils nauja COVID-19 banga.

Pekinui panaikinus apribojimus dėl koronaviruso, padaugėjo žmonių, besilankančių ligoninėse ir klinikose, o Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) teigia, kad virusas Kinijoje dabar sparčiai plinta, nes „kontrolės priemonės pačios savaime ligos nesustabdė“.

Kinijos miestai ir provincijos buvo priversti koreguoti savo visuomenės sveikatos politiką, šaliai pradedant mokytis gyventi su virusu.

Pasak valstybinės žiniasklaidos, rytinio Sudžou miesto valdžios institucijos skubiai pertvarkė testavimo vietas į laikinas karščiavimo gydymo stotis.

Valstybinė žiniasklaida taip pat pranešė, kad kituose miestuose, įskaitant sostinę Pekiną, kai kuriems gyventojams išdalyti nemokami medicininiai rinkiniai ir kad pacientai raginami COVID-19 atveju kreiptis į gydytojus internetu.