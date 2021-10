Viename Australijos miestelyje krito greipfruto dydžio ledėkai

Didžiuliai ledėkai buvo daugiau nei 16 cm skersmens, trečiadienį pranešė Australijos meteorologijos biuras.

Už tūkstančio kilometrų į šiaurę nuo Brisbano esantį miestelį jie daužė vėlai antradienį, siaučiant audrai.

Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtuose vaizduose matyti įspūdingi ledokšniai. Viename vaizdo įraše tviteryje matyti, kaip ledai daužo automobilį.

„Vakarykštė 16 cm kruša Jalboru Kvynslande yra naujas Australijos rekordas, – tviteryje parašė meteorologijos biuras. – Atmosfera buvo itin nestabili, todėl krušos ledėkai galėjo vis didėti, kol Žemės trauka privertė juos nukristi.“

Monstrous hailstones measuring 16cm in diameter fell to the ground in central Queensland on Tuesday afternoon, likely setting a new Australian record for hail size.

Image: Hail at Yalboroo by @samyj_412 on Instagram pic.twitter.com/xC9iYpKPuU

— Weatherzone (@weatherzone) October 19, 2021