Tarp aukų yra apie vienerių metų vaikas, Niujorko meras Billas de Blasio sakė per spaudos konferenciją prie degusio pastato. „Pagal prarastų gyvybių skaičių šis gaisras – blogiausias per daug, daug metų, – meras sakė žurnalistams. – Ši gaisro tragedija yra blogiausia, kokią šis miestas yra matęs per mažiausiai ketvirtį šimtmečio.“ „Dar galime netekti ir kitų“ žmonių gyvybių, pridūrė jis. Ugniagesių komisaras Danielis Nigro sakė, kad šis gaisras yra „istorinis pagal savo dydį“ ir žuvusiųjų skaičių. Neskaitant 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro atakų, šis gaisras yra pražūtingiausias mieste nuo 1990 metų – tąsyk viename Bronkso socialiniame klube įsiplieskusios liepsnos pražudė 87 žmones. Ketvirtadienio nelaimės priežastis tebėra tiriama, sakė D. Nigro. „Mūsų širdys – su kiekvienu žmogumi, netekusiu čia mylimo žmogaus, taip pat su kiekvienu, tebekovojančiu dėl savo gyvybės“, – pridūrė jis. Gaisras šešių aukštų name įsiplieskė prieš 19 val. vietos (penktadienį 2 val. Lietuvos) laiku ir greitai išplito iki trečio aukšto pastate, esančiame už kvartalo nuo Bronkso zoologijos sodo. Apie 170 ugniagesių kovojo su liepsnomis ir gelbėjo žmones žvarbų vakarą, spaudžiant apie minus 9,4 laipsnių Celsijaus šalčiui. Iš žarnų liejamas vanduo gatvėje virsdavo ledu. JAV žiniasklaida pranešė apie du asmenis, pripažintus mirusiais įvykio vietoje ir rastus pilnoje vandens vonioje. Tikėtina, kad jie tokiu būdu bandė apsisaugoti nuo ugnies. Ugniagesiai išnešė iš pastato mažiausiai 12 žmonių. Jų gyvybėms pavojus nebegresia, bet paieškos pastate tęsiamos, sakė meras. Ši tragedija yra didesnė už 2007 metais įvykusį gaisrą keturių aukštų name kitoje Bronkso dalyje, per kurį žuvo 10 žmonių, iš jų devyni vaikai. Tąsyk ugnis įsiplieskė nuo elektrinio šildytuvo. Pirmame aukšte gyvenantis 59 metų Thierno Diallo, imigrantas iš Gvinėjos, teigė, kad šiame daugiabutyje gyveno atvykėlių iš viso pasaulio.











74 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.