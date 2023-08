Kaip laidos „Rita panorama“ eteryje informavo šalies sveikatos apsaugos ministrė Liga Mengelsone, vienam asmeniui audros padariniai buvo lemtingi, rašo Delfi.lv.

Remiantis sveikatos apsaugos ministerijos vadovės žodžiais, nuo audros nukentėjo devyni piliečiai ir vienas iš jų dėl patirtų sužalojimų mirė.



Nemenkas skaičius žmonių buvo traumuoti lūžtančių medžių, o trys nukentėjo nuo stambios krušos.

Pasak sinoptikų, pirmadienį Latvijoje prasiautė viena smarkiausių ir pragaištingiausių audrų per keletą pastarųjų metų. Tarkim, Maduonos apskrityje vėjo gūsiai siekė 30 metrų per sekundę, o ties Duobele – net 33 metrus per sekundę. Žalos padarė ne tik smarkus vėjas, bet ir stambi kruša bei perkūnija.

Pirmadieninė audra rimtai apgadino populiarų Tėrvetės gamtos parką. Remiantis Latvijos regioninės plėtros ir aplinkos apsaugos ministro Maris‘o Sprindžuks‘o naujienų agentūrai LETA perduotu pranešimu, parkui padaryta neatitaisoma žala.

Pirmadienį ministras apsilankė labiausiai nuo stichijos nukentėjusiose vietovėse Duobelės rajone. Jis tegalėjo konstatuoti, kad pramogos gamtos parke tiesiog baigėsi.



Į gamtos parką audra įsisuko maždaug vidudienį. Jos metu siautė stiprus vėjas. Jis pažeidė parko infrastruktūrą: nykštukų namelius, medines skulptūras ir kitus objektus. Sprendžiant iš nuotraukų, iš virvių atrakciono apskritai nieko neliko. Padarytų nuostolių apimtis kol kas nenustatyta.





Visi žmonės, įskaitant ir darbuotojus, dar iki audros pradžios pasistengė apleisti parko teritoriją, todėl nukentėjusiųjų nėra.

Atsižvelgiant į preliminarią informaciją apie žalos mastą, potencialiems parko lankytojams šią savaitę siūloma rinktis kitus poilsinius maršrutus. Dabar vaikštinėti po Tėrvetės gamtos parką gali būti net pavojinga.

Remiantis svetainėje mammadaba.lv pateikta informacija, miško parkas Tėrvetėje buvo pradėtas kurti dar 1958 metais: būtent tada ten atsirado pirmieji pėsčiųjų takai. Šiuo metu parkas užima daugiau nei 1,2 tūkst. hektarų ploto teritoriją.

Pirmdien piedzīvotais vēja ātrums atbilst stiprai vētrai, kas rada lielus postījumus, lauž un ar saknēm izgāž kokus, bojā ēkas, kā arī apdraud cilvēku dzīvību. Vētrā un krusā cietuši arī saules paneļi.

Vairāk skaties: https://t.co/2JTDny6C2u pic.twitter.com/DUoSoJ30DN

— Apollo.lv (@apollo_lv) August 8, 2023

Vētra sasniegusi arī Gulbeni.

Foto: Santa Āboliņa pic.twitter.com/vsJv8DSZIG — Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023