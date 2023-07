Per pirmuosius šešis mėnesius žuvo arba be žinios dingusiais laikomi 1 874 žmonės, rodo JT migracijos organizacijos (IOM) projekto „Dingę migrantai“ duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį žuvusiųjų ir dingusiųjų priskaičiuota 1 108.

Prieš tai leidinys „Business Insider“, remdamasis JT Pabėgėlių agentūra (UNHCR), pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį Viduržemio jūroje žuvo 1 859 asmenys.

Projekto „Dingę migrantai“ duomenimis, 2017-aisiais Viduržemio jūroje žuvo 2 278 žmonės, 2016 m. – 2 946. Šiais duomenis, nuo 2014 m. Viduržemio jūroje žuvo 27 633 migrantai. IOM pabrėžia, kad tikrieji skaičiai veikiausiai yra didesni. Gali būti, kad yra be pėdsakų nuskendusių laivių.

Didžiausia šių metų tragedija įvyko, kai gegužę prie Graikijos krantų nuskendus visiškai perpildytam laivui tikriausiai žuvo šimtai žmonių.