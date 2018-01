Viduržemio jūroje nuo antradienio išgelbėta daugiau nei 1 650 migrantų, tarp kurių yra daug moterų ir vaikų. Nors kai kurie migrantai krantą pasiekė ketvirtadienį, šimtai kitų dėl audringos jūros įstrigo tikriausiai dar kelioms dienoms. Labdaringos organizacijos „Proactiva Open Arms“ ir „Sea Watch 3“ iš jūrai netinkamų laivų išgelbėjo apie 700 žmonių, tačiau jų pačių laivai yra per maži, kad tiek žmonių saugiai atplukdytų į Italiją. Šiuo metu žmonės nuo audros glaudžiasi prie Tuniso krantų ir laukia kol pagerės oro sąlygos. „Iki šiol tai viena sudėtingiausių situacijų į kokias buvome patekę“, – AFP sakė ispanų organizacijos „Proactiva“ atstovė Laura Lanusa. Susiję straipsniai: Netoli Libijos krantų išgelbėti 255 migrantai 2018 metais iš Libijos į ES bus perkelta 10 tūkst. pabėgėlių Antradienį „Proactiva“ medikų komanda pranešė apie skubų atvejį, kai išgelbėtos 18-etės moters gyvybei po sunkaus gimdymo kilo pavojus. Ji ir jos ketverių dienų kūdikis vakare buvo evakuoti sraigtasparniu.

