Nauja tarpžemyninė balistinė raketa, kurią ginkluotės ekspertai įvardija kaip didžiausią mobilią tokio tipo raketą, tapo tikra iki menkiausių smulkmenų sustyguotos karių ir sunkiosios karinės technikos parado vyšnia ant torto.

Paradas vidurnaktį surengtas minint 75-ąsias valdančiosios Darbininkų partijos veiklos metines, o renginio įrašas parodytas šeštadienį. Tai, ką buvo galima išvysti parado metu, patvirtino kelias savaites trukusias ekspertų spekuliacijas, kad Kim Jong Unas ketina pasinaudoti šiuo kariniu renginiu ir pasiųsti subtilią žinutę nekantriai prezidento rinkimų laukiančioms Jungtinėms Valstijoms.

„Nauja tarpžemyninė balistinė raketa – praktiškai be abejonių naujas Kim Jong Uno „strateginis ginklas“, kurį jis visam pasauliui žadėjo dar 2019 metų gruodį. Šiaurės Korėja šį ginklą tobulino paraleliai vystydama diplomatiją su Vašingtonu“, – sako knygos „Kim Jong Un and the Bomb: Survival and Deterrence in North Korea“ autorius ir „Carnegie Endowment for International Peace“ bendradarbis Ankitas Panda.

Įspūdingas paradas, užbaigtas naikintuvų skrydžiais ir fejerverkais, išsiskyrė Kim Jong Uno, kuris ypatingai progai pasipuošė pilku kostiumu ir akiniais, noru dar kartą visiems parodyti savo nenuginčijamą autoritarinę kontrolę ir, kas daug ką nustebino, jautrias emocijas: Šiaurės Korėjos lyderis, reikšdamas apmaudą dėl šaliai tekusių iššūkių sankcijų ir stichinių nelaimių fone, braukė ašarą.

Sakydamas uždegančią kalbą, Kim Jong Unas pažadėjo naudoti šalies turimą arsenalą tik konkrečių grasinimų akivaizdoje. Jis vengė minėti Jungtines Valstijas ir užsiminė apie atsargų pasirengimą, nuslūgus koronaviruso pandemijai, atnaujinti bendravimą su priešininke Pietų Korėja.

„Mes ir toliau didinsime savo karinę galią, siekdami užkirsti kelią visiems įmanomiems grasinimams, įskaitant branduolines grėsmes, kurias nuolat didina priešiškos jėgos. Jeigu bet kuri galia pabandys prieš mus panaudoti karinę jėgą, mes reaguosime mobilizuodami savo galingiausias pajėgas ir juos nubausime“, – kalbėjo Kim Jong Unas.



Jungtinės Valstijos, vos tik pasirodžius filmuotai parado medžiagai, nedelsė Šiaurės Korėjai pažerti kritikos. Vašingtono teigimu, jis labai „nusivylė“ pamatęs, jog Pchenjanas tęsia pavojingos ginkluotės projektų vystymą, šeštadienį skelbė Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“, cituodama anonimu panorusį išlikti JAV pareigūną.

JAV gynybos departamento atstovas spaudai Johnas Supple‘as sako, kad Vašingtonas paradą Šiaurės Korėjoje analizavo kartu su sąjungininkais Azijoje.

Seulas sekmadienį skubos tvarka sukvietė neeilinį Nacionalinio saugumo tarybos posėdį, kurio metu aptarė paradą Pchenjane.

Ši karinės galios demonstracija – pirmasis kartas, kai Šiaurės Korėja šalyje pristato naują branduolinę karinę techniką nuo tada, kai Kim Jong Unas 2018 metais pradėjo precedento neturinčias derybas su D. Trumpu.

Kim Jong Unas vis priešiškiau vertina D. Trumpą nuo tada, kai be jokių apčiuopiamų rezultatų baigėsi antrasis jų oficialus susitikimas, vykęs 2019 metų vasarį – nepavyko sutarti nei dėl Šiaurės Korėjos branduolinio arsenalo mažinimo, nei dėl sankcijų, dusinančių šalies ekonomiką, švelninimo.

Nors pirmuose valstybinės žiniasklaidos pranešimuose, skirtuose paradui, akcentuota, kad Šiaurės Korėjos raketos įvarė siaubą ir baimę šalies priešams, konkrečiai apie naują tarpžemyninę balistinę raketą neužsiminta.

Šiaurės Korėjos naujienų agentūrų žinutėse detaliausiai aprašoma, kaip žiūrovai stebėjo šalies strateginę ginkluotę – „su didžiuliu džiaugsmu ir pasididžiavimu“.

Didžiausias Šiaurės Korėjos dienraštis „Rodong Sinmum“, kurį įprastai sudaro šeši lapai, šeštadienį pasirodė storesnis: aštuoni papildomi lapai buvo skirti ypatingam įvykiui – naktiniam kariniam paradui.

Iš viso vienuolika lapų ir daugiau nei šimtas paradą iliustruojančių nuotraukų.

„Kim Jong Uno kalba buvo pakankamai nuosaiki, jis tarsi specialiai vengė prieš rinkimus provokuoti D. Trumpą, tačiau visomis išgalėmis stengėsi pasiekti vidaus politikos tikslų: padidinti šalies vienybę. Jis taip pat vartojo frazę „karo atgrasymo priemonė“, o ne „branduolinė atgrasymo priemonė“, ir davė suprasti, kad šalies turimi branduoliniai ginklai yra savigynos priemonės“, – komentuoja „Center for a New American Security“ Seule bendradarbė Duyeon Kim.

Visgi šis naktinis paradas labai aiškiai parodė, kokį progresą per pastaruosius dvejus metus pasiekė Kim Jong Uno ginkluotės programa, nors D. Trumpas ir tvirtina, kad Šiaurės Korėja „jau nebekelia branduolinio pavojaus“.

Ekspertai teigia, kad paradas Pchenjane labai aiškiai iliustruoja, kad, nepriklausomai nuo to, kas lapkričio pradžioje laimės JAV prezidento rinkimus (ar demokratas Joe Bidenas, ar respublikonas D. Trumpas), Šiaurės Korėja išliks vienas didžiausių strateginių iššūkių Jungtinėms Valstijoms.

Nauja tarpžemyninė balistinė raketa – patobulinta „Hwasong-15“ raketos, Pchenjano išbandytos 2017 metų lapkritį, versija. Vizualiai, anot srities žinovų, ji atrodo galinti nešti didelį užtaisą, pavyzdžiui, daug kovinių galvučių, galbūt netgi galinčių pergudrauti gynybines sistemas.

Ginkluotės ekspertai parade taip pat pastebėjo raketą „Pukguksong-4A“ – tai povandeninių laivų ginklas, įvardijamas kaip pažangiausia kietojo kuro raketa, kokią tik sukūrė Kim Jong Uno režimas.

Paradas atskleidė, kad Šiaurės Korėja sėkmingai plečia ir trumpojo nuotolio raketų ir mobilių paleidimo sistemų arsenalą, jis itin veiksmingas planuojant greitas atakas.

Nuo 2019 metų Pchenjanas jų išbandė daugiau nei 30. Tarp šių trumpojo nuotolio raketų – branduolinį užtaisą nešti galinčios viršgarsinės KN-23, be problemų vos per dvi minutes pasiekiančios bet kokį taikinį Pietų Korėjoje (įskaitant į pietus nuo Seulo dislokuotas amerikiečių pajėgas).

Valstybinės žiniasklaidos skelbiamoje medžiagoje galima išskaityti ir kelias problemas, su kuriomis Kimg Jong Uno režimui tenka susidurti vystant naujos ginkluotės projektus. Šiaurės Korėjos lyderiui taip ir nepavyko įrodyti, kad galėtų drastiškai padidinti specializuotų sunkvežimių, skirtų transportuoti ir slėpti didžiąsias raketas, skaičių.

Be to, vis dar negaminamas kietasis kuras tarpžemyninėms balistinėms raketoms, ką prognozavo nemažai nusiginklavimo reikalų ekspertų.

Šiaurės Korėja šiuo metu artėja prie didžiausio masto ekonomikos sulėtėjimo nuo pat 1997 metų, sako „Fitch Solutions“. Prie to prisidėjo dėl koronaviruso pandemijos uždarytos sienos ir potvyniai, sunaikinę nemenką dalį derliaus. Kim Jong Unas rugpjūtį paviešino itin retais atvejais skelbiamą perspėjimą dėl ekonomikos būklės, valdančiosios partijos lyderiams pareikšdamas, kad šalis susidūrė su „netikėtais ir neišvengiamais iššūkiais“. Jis taip pat pridūrė, kad ūkio vystymosi planus „teks atidėti“.

Kalbėdamas apie pastaraisiais metais šaliai tekusius ir vis dar tenkančius iššūkius, Kim Jong Unas susigraudino, o dėl nelaimių apkaltino JAV inicijuotas ekonomines sankcijas, taifūnus bei potvynius.

„Kiek daug šiais metais mūsų žmonėms teko patirti ir atlaikyti... Apie patriotinį mūsų Liaudies kariuomenės karių atsidavimą karantino fronte ir likviduojant stichinių nelaimių padarinius negali būti kalbama be dėkingumo ašarų akyse. Atsiprašau, labai skaudu šią didingą naktį būti be jų“, – emocingai kalbėjo Kim Jong Unas.

Kaip skelbė BNS, analitikai sutinka, kad pademonstruotos naujos tarpžemyninės balistinės raketos yra didžiausios keliais transportuojamos skystuoju kuru varomos raketos pasaulyje. Jeffrey

Lewisas iš Midlberio tarptautinių studijų instituto sakė, kad naujosios raketos yra „aiškiai skirtos sutriuškinti JAV raketinės gynybos sistemą Aliaskoje“.

Jei šios raketos neštų tris ar keturias kovines galvutes, JAV reiktų išleisti apie 1 mlrd. dolerių 12–16 perėmėjų, kurių reiktų apsiginti nuo kiekvienos tokios raketos, tviteryje rašė jis.

„Esant tokiai kainai, esu gan tikras, kad Šiaurės Korėja karinių galvučių gali pridėti greičiau nei mes galėsime pridėti perėmėjų“, – pažymėjo J. Lewisas. Apskaičiuota, kad Šiaurės Korėjos raketos yra 24 m ilgio ir 2,5 m skersmens.

Pasak specialisto Markuso Schillerio, raketos gali nešti 100 t kuro, kuriam supilti reiktų ne vienos valandos. Raketos tokios didelės ir sunkios, kad, jo nuomone, yra praktiškai nepanaudojamos. „Tai neturi jokios prasmės, nebent grėsmės išlyginimo žaidimams, pavyzdžiui, norint pasiųsti žinią... „labai bijokite“, – sakė M. Schilleris.

Šiaurės Korėjos stebėtojai reguliariai perspėja, kad Pchenjano per paradus demonstruojama technika gali būti tik maketai. Tačiau minimos raketos per paradą buvo gabenamos ant anksčiau nematytų, 11 ašių turinčių savaeigių platformų. „Ta platforma gali būti baisesnė už raketą“, – sakė Melissa Hanham iš organizacijos „Open Nuclear Network“.

Kim Jong Unas siunčia JAV žinią, kad Šiaurės Korėjos pajėgumai didėja ir jei Vašingtonas nenori susitarti dabar, vėliau turės sudaryti susitarimą, kuris bus blogesnis, AFP sakė Andrejus Lankovas iš politinių konsultacijų kompanijos „Korea Risk Group“.

Per daugiau kaip 12 valandų po parado transliacijos per Šiaurės Korėjos valstybinę televiziją pabaigos D. Trumpas tviteryje nieko apie jį neparašė. Apie paradą kol kas neužsiminė ir demokratų kandidatas į prezidentus Joe Bidenas.

D. Trumpas akcentuodavo Kim Jong Uno pažadą nebevykdyti tarpžemyninių balistinių raketų ir branduolinių bandymų, o Korėjos nacionalinės strategijos tyrimų instituto analitikas Shin Beom-chulas sakė, kad pademonstruodamas, o ne paleisdamas raketą Pchenjanas neperžengė raudonos linijos.

„Tačiau tai taip pat reiškia, kad Šiaurės Korėja galėtų surengti paleidimą, jei Trumpas bus perrinktas ir ignoruos Šiaurės Korėjos klausimą“, ir „jei Bidenas bus išrinktas ir nesiklausys Šiaurės Korėjos“, sakė jis.