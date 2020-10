„Viasna“: Baltarusijoje per pirmadienio protestus sulaikyta daugiau nei 300 žmonių

Centro duomenimis, daugiausiai žmonių buvo sulaikyta Minske. Areštų taip pat buvo Breste, Vitebske, Gardine, Gomelyje, Lydoje, Navapolacke ir kituose miestuose.

Baltarusijoje jau trečią mėnesį vyksta masiniai protestai dėl rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas Aliaksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų demokratijos šiuos rinkimus laiko suklastotais.

Protestuotojai reikalauja A. Lukašenkos atsistatydinimo, politinių kalinių paleidimo ir naujų rinkimų.

Baltarusijos opozicijos lyderė, buvusi kandidatė į prezidentus Svetlana Cichanouskaja anksčiau šį mėnesį paskelbė A. Lukašenkai „liaudies ultimatumą“ – dviejų savaičių terminą atsistatydinti, nutraukti smurtą ir paleisti politinius kalinius. Priešingu atveju, perspėjo ji, nuo spalio 26-osios bus rengiamas visuotinis streikas.

Pirmadienį ryte baltarusių kanalai „Telegram“ platformoje pradėjo skelbti apie darbuotojų susirinkimus ir galimus streikus virtinėje stambių šalies bendrovių, įskaitant „Grodno Azot“, Minsko ratinių vilkikų gamyklą (MZKT), Minsko traktorių gamyklą (MTZ), Minsko elektrotechnikos gamyklą. Prie jų jungėsi ir privatus verslas.

Be to, pasirodė pranešimų apie „sėdimuosius streikus“ kai kuriose aukštosiose mokyklose, dalies jų studentai nedidelėmis kolonomis išėjo į Minsko gatves. Pasak liudininkų, per studentų akcijas buvo sulaikomi žmonės.

Sostinės centre pirmadienį vyko nesankcionuota „visos šalies akcija streikams palaikyti“.

Redaktorius Raimondas Čiuplys