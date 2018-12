Midlberio mokyklos MUHS direktorius šeštadienį paskambino policijai dėl vieno moksleivio nugirsto pokalbio, kurio metu du kiti mokiniai tarėsi nušauti dar kitą mokyklos mokinį, sakė tyrėjai. Du moksleiviai planavo gauti ginklų iš giminaičio ir antradienį atsinešti juos į mokyklą. Kitas moksleivis pirmadienį taip pat pranešė policijai apie šį sąmokslą. „Mums tikrai reikia, kad ateitų ir su mumis kalbėtųsi drąsūs, stiprūs žmonės, kurie praneštų mums, kas vyksta“, – vietos televizijai WCAX-TV sakė Midlberio policijos detektyvė Kristine Bowdish. Vienas įtariamųjų buvo nuvežtas į ligoninę psichiatriniam gydymui, jo globa perduota Vermonto vaikų ir šeimų departamentui. Minėto giminaičio namuose policija konfiskavo ginklų. Michelle Warner sakė, kad apie grasinimus surengti šaudynes pirmą kartą išgirdo iš savo aštuntoko sūnaus. Jis bendrai nebuvo susirūpinęs, sakė motina. „Galvoju, kad dabar apie tai tiek daug girdima, kad pati savaime tai jokia naujiena, nors čia to nėra buvę“, – sakė ji ir pridūrė, kad šiais laikais neramu kur nors siųsti vaikus. Policija dar tęsia tyrimą, bet sakė, kad grėsmės mokyklai nebėra. Minėtų moksleivių vardai neskelbiami. Anksčiau šiais metais Vermonte vienas paauglys buvo apkaltintas sąmokslu masiškai šaudyti žmones savo buvusioje mokykloje Fer Heivene. Ši byla paskatino pirmuosius reikšmingus teisės turėti ginklų apribojimus Vermonte. Rimčiausi kaltinimai paaugliui buvo panaikinti Vermonto aukščiausiajam teismui nusprendus, kad jo pasirengimas šaudynėms neatitiko valstijoje galiojančio nusikaltimo apibrėžimo.

