Keli tūkstančiai demonstrantų vakare susirinko prie transliuotojo MTVA būstinės Budapešte, kai du opozicijai priklausantys įstatymų leidėjai nufilmavo, kaip anksčiau pirmadienį yra išvaromi iš to pastato. Vienas iš parlamentarų pakvietė žmones rinktis prie pastato su šūkiu: „Jei jie išmeta mus pro langą, sugrįšime pro langą.“ Parlamentarai reikalavo leisti jiems patekti į studiją perskaityti peticijos, nukreiptos prieš vyriausybę ir naująjį darbo kodeksą, kurį jie vadina „vergystės“ įstatymu. MTVA apsaugininkai jėga išmetė iš pastato nepartinius Akosą Hadhazy ir Bernadett Szel. Jie pateikė skundą policijai ir sakė, kad kaip parlamentarai turi teisę patekti į visuomeninę instituciją. „Tai ne privati „Fidesz“ televizija“, – sakė parlamentarai, turėdami galvoje dešiniojo sparno nacionalisto premjero Viktoro Orbano partiją. „Tai Vengrijos žmonių televizija, finansuojama iš žmonių mokesčių“, - sakė jie, tiesiogiai transliavę šį incidentą socialiniame tinkle „Facebook“. Sekmadienį vakare į antivyriausybinį protestą susirinko apie 15 tūkst. žmonių. Peticijoje, kurią tiesioginiame eteryje norėjo perskaityti A. Hadhazy ir B. Szel, yra reikalavimas atšaukti darbo kodeksą, kuris išprovokavo protestus, nes panaikino suvaržymus dėl viršvalandžių ir leidžia atidėti mokėjimus. Dar vienas parlamentaras pirmadienį buvo nuvežtas į ligoninę po susistumdymo su apsaugininkais tame pastate. Per šalį besiritanti nauja antivyriausybinių protestų banga kilo opozicinėms partijoms suvienijus jėgas prieš V. Orbano nacionalistų vyriausybę. Aršus nacionalistas V. Orbanas supykdė oponentus Europos Sąjungoje ir kritikus šalies viduje savo itin griežta antiimigracine pozicija bei populistine retorika.

