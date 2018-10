Ministro pirmininko Viktoro Orbano pasirašytu ir šeštadienį įsigaliojusiu potvarkiu lyčių studijos buvo išbrauktos iš oficialiai akredituotų magistro studijų programų, kurioms skiriama valstybės parama. Nuo šiol mokslo institucijoms draudžiama pradėti naujas šios disciplinos programas, tačiau studentai, jau pradėję lyčių studijų programas, galės jas užbaigti, rašoma potvarkyje. „Tai labai rimtas akademinės laisvės ir universiteto autonomijos pažeidimas“, – rašoma Budapešte įsikūrusio Vidurio Europos universiteto (CEU) išplatintame pareiškime. „Šios programos išbraukimas bus didžiulis praradimas Vengrijos mokslo bendruomenei ir į demokratiją orientuotai viešajai politikai“, – pažymi CEU. CEU yra vienas iš vos dviejų universitetų Vengrijoje, siūliusių lyčių studijų programas. Šis dekretas jo kritikų laikomas naujausiu V. Orbano dešiniojo sparno vyriausybės išpuoliu tiek prieš universitetų nepriklausomybę, tiek prieš premjero socialiai konservatyvios politikos oponentus. Griežta V. Orbano retorika ir antiimigracinės priemonės kelia nerimą jo kritikams, tačiau padėjo jam pelnyti populizmui pasiduodančių vengrų rinkėjų paramą ir kitų griežtąjį kursą palaikančių Europos šalių lyderių liaupsių. Birželį artimam V. Orbano sąjungininkui priklausantis žurnalas paskelbė sąrašą Vengrijos mokslų akademijos tyrėjų, kurie esą užsiima „gėjų teisėmis ir lyčių mokslu“. V. Orbano pavaduotojas Zsoltas Semjenas vėliau pareiškė, kad lyčių studijoms ne vieta universitetuose, nes tai „ideologija, o ne mokslas“. Darbo rinkoje lyčių studijas baigusių specialistų paklausa taip pat „beveik lygi nuliui“, nes „niekas nenori įdarbinti lyčių ideologo“, aiškino jis. CEU lyčių studijų programa dėstoma daugiau kaip du dešimtmečius. Ši mokslo įstaiga taip pat yra įsivėlusi į aršų administracinį ginčą, dėl kurio, anot jos, ji gali būti priversta pasitraukti iš Vengrijos sostinės, kur veikia nuo 1993 metų. Pernai priimtas aukštojo mokslo įstatymas, įvedęs virtinę naujų griežtų reikalavimų užsienio universitetams, taip pat kritikų laikomas nukreiptu prieš CEU, kurį įkūrė Amerikos finansininkas ir filantropas George'as Sorosas. V. Orbanas jau seniai laiko šį universitetą, kuriame studijuoja jaunuoliai iš daugiau nei 100 valstybių ir yra siūlomos JAV akredituotos studijų programos, priešišku liberalizmo bastionu.

