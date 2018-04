Sėkešfehėrvaro mieste, kur šimtmečius būdavo karūnuojami Vengrijos valdovai, premjeras Viktoras Orbanas vėl perspėjo apie pavojus, esą keliamus masinės migracijos. V. Orbanas tvirtino, kad opozicijos partijos, esą veikiančios išvien su Jungtinėmis Tautomis, Europos Sąjunga ir turtinguoju filantropu George'u Sorosu, „šiais metais įkurdins Vengrijoje pirmuosius 100 tūkst. imigrantų“, jeigu per sekmadienį vyksiančius rinkimus laimėtų prieš jo dešiniosios nacionalistinės pakraipos partiją „Fidesz“. Susiję straipsniai: Orbanas: visuotiniuose rinkimuose ant kortos pastatytas Vengrijos „gyvenimo būdas“ Vengrijos premjeras Orbanas pavadino pabėgėlius „musulmonais įsibrovėliais“ „Eikit ir sakykit visiems, kad migracija yra rūdys, lėtai, bet patikimai graužiančios mūsų valstybę, – V. Orbanas sakė savo šalininkams sausakimšoje miesto aikštėje. – Jeigu bus migracija... mūsų ekonomikos augimas nueis niekais. Neturėsim lėšų šeimoms paremti arba pensijoms sumokėti.“ Nepaisant lyderio grėsmingų perspėjimų, mitinge dalyvavę V. Orbano šalininkai atrodė daugiau dėmesio skiriantys jo vyriausybės ekonominei ir socialinei politikai negu migracijos problemoms. „Dabar gauname labai daug. Vadovėliai nemokami iki aštuntos klasės“, – sakė Margit Nemeti. Moteris aiškino, kad palaiko V. Orbaną, nes jo politika labai palengvina gyvenimą jos vaikams ir anūkui. „Orbanas kalba žmonių kalba ir dirba su žmonėmis“, – aiškino 83 metų pensininkas Antalis Nyari, anksčiau dirbęs inžinieriumi. Keletas į V. Orbano mitingą mėginusių patekti protestuotojų buvo jėga išvaryti apsaugininkų. Sostinėje Budapešte vienas nacionalistų partijos „Jobbik“ politikas sakė buvęs sumuštas, kai mėgino sudrausti „Fidesz“ šalininkus, niokojusius „Jobbik“ rinkimų kampanijos plakatus. Per savo mitingus Vengrijos kairiosios partijos teigė, kad V. Orbanas yra „sukčius ir gangsteris“, kritikavo jo polinkį į autoritarizmą ir esą jo vyriausybę apėmusią didžiulio masto korupciją. „Jau esu matęs daug politikų, prieš rinkimus žadėjusių puikių dalykų, bet pasikeitusių, kai atsidūrė šalia valdžios“, – per mitingą Budapešte sakė kairiųjų socialistų ir Dialogo partijos kandidatas į premjero postą Gergely Karacsony. „Viktoras Orbanas irgi yra toks žmogus. Jis prarado savo ankstesnį charakterį. Nė vienas jo pasakytas žodis nėra tiesa, ir aišku, kad ne jis pakeitė šalį, o valdžia pakeitė jį“, – pridūrė politikas. „Jobbik“ lyderis Gaboras Vona ir kitos dvi politinės jėgos, turinčios galimybių patekti į parlamentą – žaliųjų partija „Politika gali būti kitokia“ ir buvusio premjero Ferenco Gyurcsany vadovaujama Demokratų koalicija (DK) – irgi surengė mitingų, kad įkvėptų rinkėjus. Per sekmadienį vyksiančius rinkimus paaiškės, kam atiteks 199 vietos nacionaliniame parlamente. Šiuo metu V. Orbano „Fidesz“, sudariusi koaliciją su krikščioniais demokratais, turi beveik dviejų trečdalių daugumą. Apklausos rodo, kad „Fidesz“ šįkart irgi surinks daugumą balsų, bet didėjantis bendradarbiavimas tarp susiskaldžiusios opozicijos partijų didina neaiškumą, kiek svari bus „Fidesz“ tikėtina pergalė.

