Vengrijos parlamentarai: Švedijos politikai turi nustoti skleisti melą

Vengrija ir Turkija yra vienintelės dvi NATO šalys, dar neratifikavusios Švedijos ir Suomijos narystės. Tikimasi, kad Budapeštas „artimiausiomis savaitėmis“ balsuos už abiejų šalių prisijungimą prie Aljanso, žurnalistams Stokholme sakė Vengrijos parlamento vicepirmininkas Csaba Hende, ministro pirmininko Viktoro Orbano „Fidesz“ partijos narys.

Vengrijos delsimas ratifikuoti narystę kelia susirūpinimą Švedijoje ir Suomijoje, šių Šiaurės šalių prisijungimą prie Aljanso stabdo ir Turkija.

Remiantis Vengrijos parlamento interneto svetaine, balsavimas buvo numatytas kovo 6–9 dienomis, bet dabar nukeltas anksčiausiai į kovo 20 dieną. C. Hende ir kiti Vengrijos parlamento nariai antradienį per „mandagumo vizitą“ susitiko su Švedijos parlamento pirmininku „Mes aiškiai pasakėme, kad Vengrijos vyriausybė, prezidentas ir dauguma parlamentarų vieningai palaiko Švedijos narystę NATO“, – sakė C. Hende. Tačiau jis pabrėžė, jog „būtina“ pagerinti dvišalius Stokholmo ir Budapešto santykius.

Be to, Švedija turi parodyti „daugiau pagarbos“ Vengrijai, sakė C. Hende ir apkaltino Švediją skleidžiant „melą“. „Būtų gerai, jei ateityje Švedijos politikai, vyriausybės nariai, parlamentarai ir europarlamentarai vengtų klaidingai vaizduoti Vengriją teigdami, kad ji nepaiso teisinės valstybės principų, nes tai neatitinka faktų“, – sakė jis.

Švedija nerimauja, kad Vengrija gali panaudoti jos siekį įstoti į NATO kaip svertą kovose su Europos Sąjunga. Gruodį Briuselis įšaldė milijardų eurų vertės lėšas ir reikalauja, kad Budapeštas įvykdytų antikorupcinies reformas.

Vengrijos vyriausybė, kitaip nei visa Europa, laikosi dviprasmiškos pozicijos dėl karo Ukrainoje ir atsisako tiesiogiai kritikuoti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.