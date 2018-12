Tai pirmadienį pranešė Vengrijos naujienų agentūra MTI. Policijos lydimi parlamentarai iš pradžių buvo įleisti į televizijos kanalo pastatą, kur jie praleido visą naktį į pirmadienį. Bet paskui MTVA vadovybė apkaltino deputatus viršijus įgaliojimus ir kreipėsi į policiją. Visuomeninio transliuotojo apsauga neleido parlamento nariams surengti tiesioginės laidos ir išvedė juos iš pastato. Atsakydami į tai deputatai pagrasino, kad tūkstančiai žmonių šturmu paims pastatą, jeigu jų reikalavimas leisti paskelbti pareiškimą nebus įvykdytas. Budapešte nuo praėjusios savaitės vyksta daugiatūkstantinės protesto akcijos prieš Vengrijos parlamento sprendimą pakeisti darbo įstatymus. Reforma leis darbdaviams padidinti viršvalandžių skaičių per metus nuo 250 iki 400 valandų. Pakeitimai turi įsigalioti nuo 2019 metų sausio. Vengrijos studentų ir opozicijos organizacijos pareiškė nepritariančios šiai reformai ir paragino rengti demonstracijas, kurios virto susirėmimais su policija. Per manifestacijas Budapešte pareigūnai už viešosios tvarkos pažeidimą ir išpuolius prieš policininkus sulaikė daugiau kaip 50 žmonių. Nuo protestuotojų veiksmų nukentėjo 14 policininkų, suniokoti aštuoni policijos automobiliai.

