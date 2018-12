Dešimt deputatų – visų opozicinių partijų atstovai ir nepriklausomi parlamentarai – lydėjo maždaug 2–3 tūkst. demonstrantų, nužygiavusių prie MTVA pastato po sekmadienį vakare įvykusio sankcionuoto protesto prie Vengrijos parlamento. Protestuojantys deputatai reikalavo teisės tiesioginiame eteryje perskaityti penkis reikalavimus, įskaitant naujo darbo įstatymo atšaukimą. Pagal naująjį įstatymą darbdaviai turi teisę prašyti iki 400 privalomų viršvalandžių per metus. Šitie pakeitimai, kuriais siekiama subalansuoti darbo jėgos stygių Vengrijoje, taip pat leidžia darbdaviams apmokėti sukauptus viršvalandžius per trejus metus vietoje 12 mėnesių. Deputatai iš MTVA pastato buvo išvaryti anksti pirmadienį. Ryte protestai prie pastato atsinaujino.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.