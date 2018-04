Per paskutinį rinkimų kampanijos mitingą, penktadienį surengtą Sėkešfehėrvaro mieste į pietvakarius nuo Budapešto, V. Orbanas ragino savo šalininkus aktyviai balsuoti. „Nepakanka pirmauti apklausose - turime būti pirmi ir balsavimo dieną", - sakė premjeras ir priminė savo partijos „Fidesz" pralaimėjimą per 2002 metų rinkimus, nors j prieš balsavimą laikyta favorite. Kaip rodo vėliausios apklausos, nacionalistinės pakraipos „Fidesz" 20-30 procentinių punktų lenkia savo artimiausią varžovę, Gaboro Vonos vadovaujamą ultradešiniąją partiją „Jobbik", pastaruoju metu krypusią centro link, ir kairiuosius socialistus, vadovaujamus jų kandidato į premjero Gergely Karacsony. Susiję straipsniai: Vengrijos partijos paskutinę rinkimų kampanijos dieną pažėrė vienos kitom aštrios kritikos Orbanas: visuotiniuose rinkimuose ant kortos pastatytas Vengrijos „gyvenimo būdas“ Pirmieji rezultatai turėtų paaiškėti praėjus vienai ar dviem valandoms po balsavimo pabaigos sekmadienį 17 val. Grinvičo (20 val. Lietuvos) laiku. Aiškesnių duomenų tikriausiai bus sulaukta daug vėliau. „Racionali logika sako, kad laimės „Fidesz", bet sklando kažkokia nuojauta, kad įvyks staigmena", - penktadienį sakė analitikas Gaboras Torokas. Nuogąstavimai dėl imigrantų Į valdžią atėjusios „Fidesz" parengta rinkimų sistema, pagal kurią dauguma deputatų išrenkami vienmandatėse, suteikia valdantiesiems pranašumą prieš susiskaldžiusias opozicijos partijas. Tačiau per neseniai vykusius papildomus mero rinkimus „Fidesz" patyrė sukrečiantį pralaimėjimą, opozicijai vieningai parėmus vieną kandidatą, o rinkėjams pademonstravus netikėtai didelį aktyvumą. Pasak analitikų, jeigu per visuotinius rinkimus aktyvumas būtų didesnis kaip 70 proc., „Fidesz" turimai daugumai gali iškilti pavojus. Po minėtų papildomų rinkimų pilietinės visuomenės grupės ragino sekmadienį užtikrinti šalies masto taktinį balsavimą ir atimti iš "Fidesz" pergalę rinkimų apylinkėse, nors opozicijos partijos iki šiol nesusitelkė į vieningą frontą. Nors „Fidesz" pergalė mažai kas abejoja, analitikai sako, kad partijos lūkesčiai trečiąkart iš eilės įgyti dviejų trečdalių daugumą 199 vietų parlamente gali neišsipildyti. Ši „superdaugumą" leisdavo valdantiesiems įveikti pasipriešinimą ir prastumti prieštaringai vertinamus įstatymus. Nors ekonomika pastaraisiais metais kilo, o atlyginimai stabiliai auga, V. Orbanas per rinkimų kampaniją daugiausiai dėmesio skyrė perspėjimams apie musulmonų ir afrikiečių masinės imigracijos pavojus. Nuogąstavimai dėl imigracijos Vengrijoje yra gajūs. 2015 metais, kai šią Europos Sąjungos narę kirto apie 400 tūkst. pabėgėlių ir kitokių migrantų, V. Orbanas priėmė visuomenės palankiai įvertintą sprendimą prie sienų pastatyti tvoras. V. Orbanas skelbiasi esąs nacionalinio suverenumo ir „krikščioniškosios Europos" gynėjas bei atsvara „globalistų elitui". Jis buvo vienas svarbiausių veikėjų, kursčiusių nesutarimus tarp ES vakarinių ir rytinių narių, tokių kaip Vengrija ir Lenkija. Penktadienį per vizitą Budapešte Lenkijos valdančiosios konservatyvios partijos „Įstatymas ir teisingumas" lyderis Jaroslawas Kaczynskis išreiškė palaikymą V. Orbanui. „Mūsų dienomis laisvė, suverenumas ir tautos orumas – tiek jūsų, tiek mūsų, lenkų - yra susietas su Viktoru Orbanu", - sakė jis. 54 metų V. Orbanas dėl savo nusistatymo prieš imigraciją ir piktų tiradų prieš „besikišančius Briuselio biurokratus" įgijo gerbėjų ne vien Lenkijoje, bet ir tarp ultranacionalistų Vakarų Europoje ir kitur. Tačiau Briuselis apskundė Budapeštą teismui dėl jo priešinimosi Bendrijos pabėgėlių perkėlimo planui, taip pat dėl įstatymų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės grupes ir universitetą, siejamą su liberalių pažiūrų JAV milijardieriumi George'u Sorosu (Džordžu Sorosu). „Vengrija yra pirmiausia!" Dėl numanomų bloko vertybių nepaisymo Vengrijoje gali būti inicijuotos „branduolinės" sankcijos pagal ES sutarties 7-ąjį straipsnį. Toks procesas iki šiol yra pradėtas tik Lenkijos atžvilgiu; jis galėtų lemti, kad Vengrijos teisė balsuoti Europos Parlamente bus įšaldyta. Kita vertus, jeigu sekmadienį „Fidesz" užsitikrintų stiprią daugumą, tai gali įtvirtinti 2014 metais paskelbtą V. Orbano planą padaryti 9,8 mln. gyventojų turinčią Vengriją "neliberaliąja" valstybe, panašia į Rusiją arba Turkiją. Per aštrią rinkimų kampaniją V. Orbanas suintensyvino puolimą prieš Vengrijoje gimusį G. Sorosą, įskaitant agitaciją per žiniasklaidą, kurią kritikai vadina ksenofobine ir antisemitine. „Fidesz" rinkimų plakatuose užrašytas šūkis „Mums Vengrija yra pirmiausia!", o 87 metų žydas finansininkas pavaizduotas stovintis su opozicijos lyderiais, laikančiais žirkles pasienio tvorų vieloms karpyti. V. Orbanas vengė asmeninių debatų su varžovais ir nepriklausomos žiniasklaidos klausimų. Viešai jis pasirodydavo tik per kruopščiai surežisuotus kampanijos renginius. Vis dėlto jo nenugalimumo aurą aptemdė virtinė korupcijos skandalų, susijusių su premjero artimais sąjungininkais ir giminaičiais. Pastarosiomis savaitėmis šie skandalai intensyvėji ir didino sekmadienio rinkimų rezultatų nenuspėjamumą.

