„Rusija privalo paisyti savo įsipareigojimų tarptautinei humanitarinei teisei ir pagal Ženevos konvenciją užtikrinti humanišką elgesį su karo belaisviais bet kokiomis aplinkybėmis, nekelti pavojaus jų gyvybėms. Kalbant apie Vengriją, šalies valdžia privalo paaiškinti detales ir savo vaidmenį išlaisvinant Ukrainos piliečius, kurie Rusijoje buvo laikomi kaip karo belaisviai, ir Vengrijos valdžios komunikaciją su Ukraina šiuo klausimu“, – sako P. Stano.

Pirmadienį Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Vengrija laiko vienuolika Ukrainos karo belaisvių, kuriuos ji be Ukrainos valdžios ar tarptautinių teisių gynėjų žinios išvežė iš Rusijos.

„Visos Ukrainos diplomatų pastangos pastarosiomis dienomis užmegzti tiesioginį kontaktą su Ukrainos piliečiais buvo nesėkmingos. Tai bei informacija, gauta iš kai kurių iš jų artimųjų, leidžia daryti išvadą, kad Vengrijos valdžios teiginiai apie, esą, laisvą Ukrainos gynėjų statusą Vengrijoje neatitinka realybės“, – teigia Ukrainos užsienio reikalų ministerija.

Be to, Ukrainos valdžios atstovai teigia turį informacijos, kad karo belaisviai yra izoliuoti: „Faktiškai jie laikomi izoliacijoje, neturi prieigos prie atvirų informacijos šaltinių, bendravimas su artimaisiais vyksta tik dalyvaujant tretiesiems asmenims, jiems neleidžiama susisiekti su Ukrainos diplomatine atstovybe. Ukrainos pastangos užmegzti konstruktyvų dialogą su Vengrijos valdžia oficialiais diplomatiniais kanalais, deja, ignoruojamos. Tokie Budapešto veiksmais verčia abejoti jų deklaruojamais humanitariniais ukrainiečių išvežimo į Vengriją motyvais. Be to, jie gali būt klasifikuojami kaip Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimas.“

Ukrainos užsienio reikalų ministerija eilinį kartą kreipėsi į Vengrijos valdžią su prašymu nedelsiant leisti Ukrainos konsului susitikti su karo belaisviais, kad jis galėtų įvertinti jų fizinę ir psichologinę būklę, supažindinti su jų teisėmis ir pasiūlyti skubią diplomatinę pagalbą.

„Ukraina laukia sugrįžtant mūsų gynėjų ir yra pasirengusi jiems padėti sugrįžti į namus, suteikti reikiamą reabilitaciją“, – teigiama ministerijos pranešime.

Vengrijos ir tarptautinė žiniasklaida citavo Vengrijos premjero Viktoro Orbano administracijos vadovo žodžius, kad kariai į Vengriją atvyko „savo noru“, o Kyjivas esą buvo informuotas apie jų perkėlimą.

„Jie taip pat gali bet kada laisvai išvykti iš šalies savo noru, mes jų netikriname ir nekontroliuojame“, – cituojamas administracijos vadovas.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad karo belaisvių perkėlimo operacija buvo vykdoma tik dėl V. Orbano politinių interesų.

„Buvo vienas paprastas tikslas: Viktoras Orbanas turėjo parodyti vengrams tiek Vengrijoje, tiek už jos ribų, kad jis yra vienintelis jų gynėjas“, – pirmadienį Ukrainos visuomeninei televizijai sakė D. Kuleba.

Ministras: Vengrija nesusijusi su karo belaisvių ukrainiečių išvežimu iš Rusijos

Oficialusis Budapeštas nesusijęs su 11-kos karo belaisvių ukrainiečių, kurie šiuo metu yra Vengrijos teritorijoje, išvežimu iš Rusijos.

Tai Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA) pareiškė Vengrijos užsienio reikalų ministras Péteris Szijjártó, praneša „Ukrinform“.

„Kai dėl 11 karo belaisvių, tai manau, jog gera žinia yra ta, kad jie laisvi“, – teigė jis, atsakydamas į Ukrainos delegacijos nario Jurijaus Kamelčuko klausimą.

P. Szijjártó pridūrė, kad karo belaisvių ukrainiečių perdavimas Vengrijai yra „Bažnyčios ir religinių organizacijų diskusijų“ rezultatas.

„Vengrijos valstybė prie to visiškai neprisidėjo“, – sakė jis.

Anot jo, ukrainiečiai „gali laisvai judėti Vengrijoje, daryti tai, ką nori“. „Ir jei jie norės susisiekti su Ukrainos valdžia, galės tai padaryti, aš galiu jums tai garantuoti“, – teigė Vengrijos ministras.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija išsikvietė Vengrijos laikinąjį reikalų patikėtinį ir pareikalavo suteikti išsamią informaciją apie Rusijos perduotus Budapeštui karo belaisvius ukrainiečius bei nedelsiant užtikrinti konsulinę prieigą prie jų.

Ukrainos vyriausybė nebuvo informuota apie atitinkamas Vengrijos ir Rusijos atstovų derybas. Apie tai, kad Rusija perdavė Budapeštui 11 vengrų kilmės ukrainiečių, Ukraina sužinojo iš Vengrijos ministro pirmininko pavaduotoja Zsolto Semjéno viešų pareiškimų šalies žiniasklaidai.

Ukrainos URM reikalauja nedelsiant leisti Ukrainos konsului susitikti su 11 karo belaisvių ukrainiečių, kuriuos Rusija perdavė Budapeštui ir kuriuos Vengrija laiko izoliuotus.

Ukrainos vakaruose esančioje Užkarpatės srityje gyvena apie 150 tūkst. etninių vengrų (2001 metų gyventojų surašymo duomenimis). Būdami Ukrainos piliečiai, jie, kaip ir kiti ukrainiečiai, tarnauja Ukrainos ginkluotosiose pajėgose.