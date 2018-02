„Akivaizdu, kad Zeidas (Ra'adas) al Husseinas privalo atsistatydinti. Jis nevertas savo posto“, – pareiškė Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto JT Žmogaus Teisių Taryboje (ŽTT) Ženevoje, kritikuodamas JT vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą dėl pirmadienį V. Orbanui išsakytos „labai netinkamos“ kritikos. Per JT ŽTT 37-osios sesijos atidarymą vyriausiasis komisaras atkreipė dėmesį į bendrai blogėjančią žmogaus teisių padėtį pasaulyje, tačiau V. Orbanas buvo vienintelis lyderis, kurio pavardė buvo paminėta šiame kontekste. „Šiandien priespauda yra vėl madinga. Saugumo būsena grįžta, pagrindinės laisvės priverstos atsitraukti visuose pasaulio regionuose. Gėdos jausmas taip pat atsitraukė“, – kalbėjo Zeidas Ra'adas al Husseinas. „Ksenofobija ir rasizmas Europoje nebekelia jokio nepatogumo jausmo, pavyzdžiui, Vengrijos (lyderis) Viktoras Orbanas anksčiau šį mėnesį pareiškė: „mes nenorime, kad mūsų spalva ... susimaišytų su kitomis“. „Ar jie nežino, kas atsitinka mažumoms tose visuomenėse, kurių lyderiai siekia etninio, nacionalinio ar rasinio grynumo?“ – klausė JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras, jau anksčiau paskelbęs, kad nesieks naujos kadencijos šiame poste, kai vėliau šiais metais pasibaigs jam skirtas mandatas. P. Szijjarto įsiuto dėl tokių JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro žodžių. Jis pareiškė, kad JT pareigūnas palygino „Vengriją su baisiausiomis praėjusio amžiaus diktatūromis“. „JT pareigūnams nedera kaltinti valstybių narių ir demokratiškai išrinktų lyderių“, – pareiškė jis ir pridūrė, kad taip yra tiesiog „nepriimtina“. Vengrijos ministras taip pat pasipiktino, kad Z. R. Husseinas neliko salėje ir neišklausė kitų šalių atstovų atsakymų į jo komentarus. „Suprantamas klausimas: kurgi dabar yra vyriausiasis komisaras. Kodėl jis nesiklauso valstybių narių (atstovų)?“– paklausė P. Szijjarto. Ministras išreiškė paramą V. Orbano griežtai pozicijai imigracijos klausimu, pareiškęs, kad JT ir kitos tarptautinės organizacijos „neturi nurodinėti Vengrijai, ką ji turėtų įsileisti į šalį arba kad jai nederėtų kriminalizuoti nelegalios migracijos. „Neteisėtas sienos pažeidimas turi būti laikomas nusikaltimu ir už jį turi būti numatyta bausmė“, – sakė jis ir pridūrė, jog „migracija yra pavojinga,... bet ji nėra nesustabdoma“. „Ji yra sustabdoma ir mes turime tai padaryti“, – pareiškė P. Szijjarto.

