„Akivaizdu, kad Jungtinių Tautų pareigūnai, kurie skleidžia melą apie Vengriją, yra šališki imigraciją palaikantys pareigūnai“, – pareiškė P. Szijjarto JT žmogaus teisių tarybai Ženevoje. Jis pakartojo, kad jo šalis „niekada nebus imigrantų valstybė“. „Mes niekada neįsileisime nė vieno nelegalaus migranto į mūsų šalies teritoriją“, – patikino ministras. „Vengrija išliks vengrų valstybė, kuri yra laiminga ir didžiuojasi savo daugiau nei 1 tūkstantį metų siekiančia istorija bei krikščioniška kultūra ir tradicijomis“, – sakė jis. P. Szijjarto, apie kurio pasirodymą JT žmogaus teisių taryboje buvo paskelbta likus mažiau nei parai iki jo kalbos, konkrečių JT pareigūnų neįvardino. Tačiau šis jo kreipimasis nuskambėjo po to, kai JT žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet ir grupė JT teisių ekspertų griežtai sukritikavo Vengriją dėl jos politikos praėjusią savaitę. Vengrijos užsienio reikalų ministras taryboje užsipuolė JT pareigūnus, kalbančius „nesąmones apie Vengriją“ ir skelbiančius dokumentus, kurie yra „ne kas kita kita kaip melagysčių rinkinys“. Pasak jo, JT pareigūnai paskelbė dokumentų, kuriuose „iš esmės abejojama Vengrijos žmonių brandumu ir siūloma geriau skirti Vengrijai globą“. „Šie dokumentai rodo, kad jie nori apsaugoti vengrus nuo jų pačių“, – pridūrė ministras. „Nepriklausomi nuo tiesos“ Ministras pabrėžė, jog Vengriją kritikuojantys JT pareigūnai „paprastai sako, kad yra nepriklausomi nuo valstybių narių“. „Neabejoju, kad taip gali būti. Bet jie negali būti nepriklausomi nuo tiesos... Ir jie negali naudotis savo padėtimi, kad įžeidinėtų valstybių narių piliečius ir tautas“, – pareiškė P. Szijjarto. Remiantis pirmosios kalbos, kurią M. Bachelet sakė JT žmogaus teisių taryboje, tekstu, ji atkreipė dėmesį į „šokiruojančius pranešimus“, kad „Vengrijos ir Serbijos pasienyje tranzito zonose laikomiems migrantams neduodama maisto“. Komisarė taip pat kritikavo priemones, kurių birželį ėmėsi Vengrijos vyriausybė, leisdama „pareigūnams areštuoti, pateikti baudžiamuosius kaltinimus ir nedelsiant pašalinti iš Vengrijos pasienio bet kokį teisininką, patarėją, savanorį arba leidimą gyventi turintį šeimos narį“, padedantį atvykėliams pildyti prieglobsčio prašymus, gauti leidimą gyventi arba imtis kitų visiškai teisėtų veiksmų. Kitame pareiškime praėjusią savaitę septyni nepriklausomi JT specialieji pranešėjai, tarp jų migrantų teisių, žodžio laisvės ekspertai ir žmogaus teisių aktyvistai, taip pat sukritikavo Vengrijos antiimigracinę politiką ir išreiškė susirūpinimą dėl „šmeižto kampanijos“, nukreiptos prieš pilietinę visuomenę. Minėtieji ekspertai paragino „Europos institucijas toliau kalbėti apie blogėjančią žmogaus teisių padėtį Vengrijoje ir toliau priiminėti sprendimus, atspindinčius pagrindines Europos Sąjungos vertybes: demokratiją, įstatymo viršenybę ir žmogaus teisių apsaugą“. Praėjusią savaitę Europos Parlamentas pradėjo procesą, dėl kurio Vengrijos populistinė vyriausybė gali sulaukti precedento neturinčių sankcijų – prarasti balsavimo teisę bloke dėl jos keliamos „sisteminės grėsmės“ pamatinėms ES vertybėms.

