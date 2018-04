Daugelis balsavimo apylinkių užsidarė 19 val. vakaro vietos (20 val. Lietuvos) laiku, tačiau valstybinė televizija nurodė, kad kai kurie punktai liks atidaryti. Rinkimų aktyvumas 18.30 val. (19.30 val. Lietuvos laiku) siekė 68,13 proc. – tai devyniais procentais didesnis rodiklis nei per rinkimus 2014 metais. Dėl neužsidariusių rinkimų apylinkių kol kas neskelbiami preliminarūs balsavimo rezultatai. 14 val. Lietuvos laiku savo balsus jau buvo atidavę 42,3 proc. rinkimų teisę turinčių vengrų. Palyginimui, per tą patį laikotarpį 2014 metais rinkimuose balsavę buvo 34,3 proc. rinkėjų. Balsavimo apylinkės Vengrijoje atsidarė 7 val. Lietuvos laiku. V. Orbanas siekia laimėti jau ketvirtą kadenciją ministro pirmininko poste. Jo dešiniųjų partija „Fidesz“ daugumoje apklausų surenka net apie 20 proc. daugiau palaikymo nei artimiausi konkurentai „Jobbik“ – kraštutinių dešiniųjų partija, pastaruoju metu pagal savo politines pažiūras judanti arčiau centro. Savo ruožtu, „Jobbik“ apklausose keliais procentais pirmauja prieš socialistus. „Mes renkame ne tik partijas, ne tik valdžią, ne tik ministrą pirmininką, bet ir savo ateitį“, – atidavęs savo balsą Budapešte kalbėjo V. Orbanas. „Tai yra rimta, didelė šalis, tai yra šalis, kuri visada stovėjo už save, todėl galiu pasitikėti žmonėmis – priimsiu jų sprendimą“, – pridūrė jis. Beveik neabejojama, kad „Fidesz“ laimės trečią kadenciją iš eilės, bet rinkimuose taip pat atidžiai bus stebimi ir aktyvumo rodikliai. Paskutiniuose rinkimuose 2014-aisiais dalyvavo beveik 62 proc. balso teisę turinčių vengrų. V. Orbanas yra vienas kontraversiškiausių senojo žemyno politikų, kuris dėl savo griežtų pasisakymų prieš imigraciją bei su demokratija sunkiai suderinamų veiksmų nuolat konfliktuoja su ES institucijomis. Tačiau jo šalininkai dešinėje ir kraštutinėje dešinėje giria V. Orbaną bei laiko jį įkvepiančia asmenybe.

